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Fitbit Versa ile Pebble dönemi geri dönebilir

Bir döneme damga vuran Pebble akıllı saat tasarımlarını beğeniyorsanız Fitbit yeni bir seriye başlıyor. Fitbit Versa akıllı saati bizleri Pebble dönemine geri götürecek.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saat pazarının yükselişe geçmesindeki en önemli etkenlerden birisi olan Pebble, önce mali krize girmiş ardından da Fitbit tarafından satın alınmıştı. Tasarımı ve yenilikçi arayüzü hafızalara kazınan Pebble konsepti geri geliyor.

Fitbit Versa özellikleri ve fiyatı

Fitbit Versa adıyla internete sızdırılan yeni akıllı saat tasarım olarak Pebble Time modelini hatırlatıyor. Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen gövde tasarımı ve arayüzü oldukça tanıdık gelecek.

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Giyilebilir cihaz pazarında rekabetin oldukça zorlaştığı bir dönemde Fitbit’in hamlesi anlamlı. Ionic adındaki akıllı saati ile yeni bir yazılım ekosistemi oluşturmak isteyen Fitbit, yüksek fiyat etiketi nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.

Halen çok beğenilen Pebble tasarımı ve 199$ fiyat etiketi ile yeni bir akım başlayabilir. Fitbit başarılı olursa orijinal Pebble tasarımını da yol haritasında görmek sürpriz olmayacaktır.

 

http://www.starkinsider.com/2018/03/fitbit-versa-looks-a-lot-like-a-pebble-smartwatch-and-thats-a-good-thing.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yosunluel 1 yıl
Çıksın bakalım. Kontrol yazılımını ve firmware'ini bizim pebble time'a port eden biri çıkar belki.
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orientem 1 yıl
Güzelim firmayı aldı hiç etti. Acayip gıcığım bu fitbite.
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