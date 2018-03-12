Fitbit Versa ile Pebble dönemi geri dönebilir

Akıllı saat pazarının yükselişe geçmesindeki en önemli etkenlerden birisi olan Pebble, önce mali krize girmiş ardından da Fitbit tarafından satın alınmıştı. Tasarımı ve yenilikçi arayüzü hafızalara kazınan Pebble konsepti geri geliyor.

Fitbit Versa özellikleri ve fiyatı

Fitbit Versa adıyla internete sızdırılan yeni akıllı saat tasarım olarak Pebble Time modelini hatırlatıyor. Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen gövde tasarımı ve arayüzü oldukça tanıdık gelecek.

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Giyilebilir cihaz pazarında rekabetin oldukça zorlaştığı bir dönemde Fitbit’in hamlesi anlamlı. Ionic adındaki akıllı saati ile yeni bir yazılım ekosistemi oluşturmak isteyen Fitbit, yüksek fiyat etiketi nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.

Halen çok beğenilen Pebble tasarımı ve 199$ fiyat etiketi ile yeni bir akım başlayabilir. Fitbit başarılı olursa orijinal Pebble tasarımını da yol haritasında görmek sürpriz olmayacaktır.