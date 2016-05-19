Fitbit, mobil ödeme sektörüne adım atıyor

Giyilebilir cihaz pazarında beğenilen ürünler geliştiren ve sayede pazarın lideri konumuna yükselen Fitbit, şimdi mobil ödeme sektörüne adım atıyor. Fitbit, dijital kredi kartı teknolojisi geliştiren Coin firmasını satın aldığını duyurdu.

Coin, tüm kredi kartlarını dijital bir ortamda buluşturan teknolojisi ile dikkat çekmişti. Kredi kartı büyüklüğündeki bu cihaz, Bluetooth üzerinden uyumlu uygulama ile kredi kartlarınızın bilgilerini bünyesinde topluyor. LCD ekran üzerinden istediğini kartı seçtikten sonra, aynı kredi kartı gibi POS makinasından geçiriyor ve işleminizi yapıyorsunuz. Son dönemde, NFC üzerinden Apple Pay ve Android Pay ödemelerini yapabilen yeni bir sistem geliştirilmişti.

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Kickstarter üzerinden adını duyuran Coin, bugüne kadar 250 bin adet sistem sattı. Fitbit’in ilgisini çeken ise NFC tabanlı ödeme sistemi. Chronos ve Moov gibi giyilebilir cihaz firmaları, bu konuda Coin’den destek alıyordu. Fitbit ise, yeni giyilebilir cihazlarında bu teknolojiyi kullanmak istiyor.

Coin, bundan sonra cihaz satışı yapmayacak ve mevcut cihazlara desteğini sürdürecek. Ayrıca ödüllendirme programları da sona erecek. Gelecek yıl, Fitbit’in yeni fitness bilekliklerinde NFC teknolojisi ile yer almaya başlayacak.