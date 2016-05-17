Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak

Twitter’ın artık fenomen haline gelen 140 karakter limiti, pek çok kullanıcı için düşüncesini anlatmak adına yeterli ancak bazı durumlarda oldukça zorlayıcı olabiliyor. İddiaların aksine Twitter, 140 karakter limitini hiç bir zaman kaldırmayacak ancak bazı esnetmeler söz konusu.

Bugüne kadar tweet’lere eklenen fotoğraf ve site adresleri, kullanıcıya 23 veya 24 karaktere mal oluyordu. Her ikisini kullandığınızda ise, gönderiye 100 karakter limiti üzerinden başlamanız gerekiyordu. Kısaltılmış linkler, tweet alıntılama gibi yeniliklerle, bu kısıtlama biraz esnetilmeye çalışılmıştı ancak şimdi daha etkili bir yöntem geliyor.

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Gelen bilgilere göre, tweet içerisinde yer alan fotoğraf ve linkler karakter limitine takılmayacak. Kullanıcı her ikisine bile yer verse de, yine 140 karakter limiti korunmuş olacak. Böylece gönderilerin bol bol görseller ile süslenmesi sağlanacak ve 140 karakterin tamamı kullanıcıya bırakılacak.

Fotoğraf ve link esnekliği, özel mesajlardaki karakter sınırlamasının kaldırılmasından sonraki en önemli gelişme olarak görülüyor. Twitter’ın son rötuşların ardından yaz aylarında tüm kullanıcılara bu yeniliği sunması bekleniyor.