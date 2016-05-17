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Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak

Twitter’daki karakter sınırlaması nedeniyle gönderilerinize görsel medya eklemekten kaçınıyorsanız, sosyal ağın yeni güncellemesi size rahat bir nefes aldıracak.
3 yıl
2,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter’ın artık fenomen haline gelen 140 karakter limiti, pek çok kullanıcı için düşüncesini anlatmak adına yeterli ancak bazı durumlarda oldukça zorlayıcı olabiliyor. İddiaların aksine Twitter, 140 karakter limitini hiç bir zaman kaldırmayacak ancak bazı esnetmeler söz konusu.

Bugüne kadar tweet’lere eklenen fotoğraf ve site adresleri, kullanıcıya 23 veya 24 karaktere mal oluyordu. Her ikisini kullandığınızda ise, gönderiye 100 karakter limiti üzerinden başlamanız gerekiyordu. Kısaltılmış linkler, tweet alıntılama gibi yeniliklerle, bu kısıtlama biraz esnetilmeye çalışılmıştı ancak şimdi daha etkili bir yöntem geliyor.

Ayrıca Bkz. "Hungry Shark World, 6 günde 10 milyon barajını aştı"

Gelen bilgilere göre, tweet içerisinde yer alan fotoğraf ve linkler karakter limitine takılmayacak. Kullanıcı her ikisine bile yer verse de, yine 140 karakter limiti korunmuş olacak. Böylece gönderilerin bol bol görseller ile süslenmesi sağlanacak ve 140 karakterin tamamı kullanıcıya bırakılacak.

Fotoğraf ve link esnekliği, özel mesajlardaki karakter sınırlamasının kaldırılmasından sonraki en önemli gelişme olarak görülüyor. Twitter’ın son rötuşların ardından yaz aylarında tüm kullanıcılara bu yeniliği sunması bekleniyor. 

 

http://www.macrumors.com/2016/05/16/twitter-links-photos-140-character-limit/?utm_source=osx&utm_medium=push&utm_campaign=mac Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bence iyi olur az daha skalayi açmaları lazım
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shadowtr 3 yıl
Sonunda şunu akıl edebildiler.
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V4LKyR 3 yıl
Hala daha bu Twitter'i çok anlamış değilim... Nedir yani, insanlar neden bu kadar rağbet ediyor?
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halitozbasli 3 yıl
Yıllardır üyeyim oyun istekleri için kullanıyorum takipçim yok
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ulubatlısinan 3 yıl
kullandığım tek sosyal medya.
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MegaWolt38 3 yıl
Trollerden ve reklam dolu bot kullanıcılardan bıktığımdan beri (yaklaşık 2 yıl) çok nadir girip bakıyorum malesef ki iyi yönetilemiyor bence.
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mcrew 3 yıl
Twitterda surekli kullanici kaybediyor. Sonu msn gibi olmaz umarim.
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