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Fitbit yeni giyilebilir cihazlarını duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitbit yeni giyilebilir cihazlarını duyurdu

Fitness takip cihazları sınıfında büyük bir pazar payına sahip olan Fitbit, alerji reaksiyonlardan dolayı geri çağırmak zorunda kaldığı Force fitness takip cihazının hayal kırıklığı sonrasında üç yeni giyilebilir cihaz ile iddiasını sürdürmeyi planlıyor.


Bunlardan Fitbit Charge aslında Force modelinin yerini alıyor. Minik bir LED ekrana sahip olan Charge, fitness takibi yanında arayan kişinin bilgilerini de ekran gösteriyor. Ayrıca otomatik olarak kullanıcının uyku düzenini takip ederek ne zaman uyuması gerektiğini belirten bir özellik de mevcut. Fitbit Charge yaklaşık 7 günlük bir kullanım süresi sunuyor. Fitbit Charge HR modeli ise ek olarak bir nabız ölçer bulunduruyor ve kullanım süresi 5 gün ile kısıtlanıyor.


Fitbit Surge ise akıllı saat ve fitness takip konseptini biraraya getiriyor. Dokunmatik bir ekrana sahip olan Fitbit Surge, arayan kişinin numarasını gösteriyor ve müzik oynatıcınızı kontrol ediyor. Ayrıca adım sayar, yakılan kalori hesabı, gidilen mesafe, nabız ölçümü ve GPS takibi şeklinde özelikler de sunuyor. Cihaz GPS kapalı iken bir haftaya yakın kullanım süresi sunuyor.


Yeni cihazlardan Fitbit Charge modeli 130$ karşılığında satışa sunulmuş durumda. Charge HR modeli 150$, Charge Surge ise 250$ karşılığında gelecek yıl başlarında piyasaya sürülecek.

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