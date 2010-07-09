Flash Player yeni versiyonlarında 3D desteği de alacak

Adobe, 10.1 sürümünü geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Flash Player için 3D desteğini de gündemine almış durumda. Bilindiği gibi içerisinde bulunduğumuz 2010 yılı, pek çok firma tarafından 3D görüntüleme teknolojilerinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Arka arkaya çıkan 3D donanımlar ve sayısı hızla artan 3D içerikle birlikte Adobe de gelişmelere kayıtsız kalmadı ve Flash Player'ın gelecek sürümlerinde 3D desteğinin olacağı doğrulandı.

Adobe Flash Player ürün yöneticisi Thibault Imbert, geliştiricilere yönelik olarak 27 Ekim tarihinde, Flash Player 3D Future isimli bir etkinlik düzenleneceğini ve yeni Flash Player'da hangi 3D API'nin kullanılacağına yönelik detayların paylaşılacağını belirtti. Adobe Flash Player'ın 3D desteği kazanmasıyla birlikte, 3D içeriğin daha hızlı yaygınlaşması, 3D destekli akıllı telefonların sayısında da hızlı bir artış olması bekleniyor.