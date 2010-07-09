Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flash Player yeni versiyonlarında 3D desteği de alacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Adobe, 10.1 sürümünü geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Flash Player için 3D desteğini de gündemine almış durumda. Bilindiği gibi içerisinde bulunduğumuz 2010 yılı, pek çok firma tarafından 3D görüntüleme teknolojilerinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Arka arkaya çıkan 3D donanımlar ve sayısı hızla artan 3D içerikle birlikte Adobe de gelişmelere kayıtsız kalmadı ve Flash Player'ın gelecek sürümlerinde 3D desteğinin olacağı doğrulandı.

Adobe Flash Player ürün yöneticisi Thibault Imbert, geliştiricilere yönelik olarak 27 Ekim tarihinde, Flash Player 3D Future isimli bir etkinlik düzenleneceğini ve yeni Flash Player'da hangi 3D API'nin kullanılacağına yönelik detayların paylaşılacağını belirtti. Adobe Flash Player'ın 3D desteği kazanmasıyla birlikte, 3D içeriğin daha hızlı yaygınlaşması, 3D destekli akıllı telefonların sayısında da hızlı bir artış olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 9 yıl
son sürümü yükleyen problem yaşayan var mı? önceden flash bu kadar kasmıyordu bilgisayarı şimdi donmaya başladı videolar :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
3d desteğini microsoft silverlight verdi bile biraz geç kaldı.sistemi olan nascar yarışlarını netten 3d izlesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
adobe önce flashı cep telefonlarına soksunda sonra 3dye geçsin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e j d e r 9 yıl
elmadan uzak durmak için bir sebeb daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erabrown 9 yıl
Soyle bir husus var, bazen 2 boyutlusu bile browserlara zulm ediyor. 3 boyutlusu bu yuku daha da artiracaksa cok cok kucuk bir kitlede yayginlasir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
bu iyi bir haber yazılımlar gelişiyor teknolojide bizim sistemler geride kalmaya başladı:=))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim