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Flash, iPhone 4'e uyarlandı

iPhone 4'ün jailbreak işleminin ardından iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
185,2b
1
72
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone 4'ün jailbreak yapılmasının ardından iPhone 4 ve iOS4'ün sınırları genişledi dersek yanlış olmaz. Jailbreak işlemini ile kullanıcılar Apple'ın standart olarak sunmadığı özelliklere kavuştu. Bu özelliklerin en başında FaceTime uygulamasının 3G üzerinden kullanılabilir hale getirilmesi yer alıyordu fakat jailbreak'in ardından FaceTime'ı da geride bırakabilecek bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Apple, mobil işletim sistemlerinde Flash'a yer vermiyordu. Jailbreak'in ardından kapıları geliştiricelere açılan iOS4'e bir grup geliştirici tarafından Flash 10.1 uyarlandı. Android işletim sisteminde kullanılan Flash 10.1'i Frash adı ile iOS4'e uyarlayan bu grup hazırladıkları uygulamayı aşağıda yayınlayacağımız video ile de kanıtlamış görünüyor. iPhone 4'e gelen Flash 10.1 (Frash) desteğinin iPad içinde uyarlandığını ekledikten sonra sizleri Flash destekli iPhone 4 ile baş başa bırakalım. Son olarak, iPhone 4 telefonunda Flash'ı kullanmak isteyenler buraya tıklayarak gerekli işlemleri yapabilir.

 

 


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troy 9 yıl en beğenilen

Orodreth Elanesse


_KadirşinaS_


realcem

Flash desteksiz telefon neye yararki..



Bu yoruma bitiyorum ya




Katılıyorum.

Flashsiz telefon Gaz maskesiyle çiçek koklamaya benzer
Orodreth Elanesse_KadirşinaS_realcemFlash desteksiz telefon n...
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DH Misafiri 8 yıl
galaksi es2 çoğu yönden başarılı olsada ayfon 4 en stil telefon, not defteri gibi kaba değil. Arkadaşlar ES2 nin jiroskobunu tamamen kullanıp bir sorunla karşılaşan varmı ?
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar çok gereksiz yere tartışıyor(sun)uz, çünkü binlerce sitede yorumları yapıp tartışmalara konu olan, diğer telefonlardan eksik olan 4-5 yönünden birisi olan Flash desteği bizlerin de tartışmasıyla hallolacak bir konu değil. Evet ben de iphone kullanıcısı olarak Flash desteğine çok ihtiyacım var ki bu damak zevki gibi bir konudur. Kimileri kullanır hiç aramaz flash'ı, kimileri vardır ki iphone telefonlarını tüm özellikleriyle kullanmak ister ve bu arada da sitelerde gezinirken böyle bir eksikliğe takılınca da elbette hayıflanır ve verdiği para için kendine kızar. Tabi burada şu konu önemli, telefonu almadan önce iyice araştırmak gerekiyor ki bunu ben telefonu aldıktan sonra öğrendim. Pişman mıyım? Hayır değilim, evet bir kaç eksikliği var ama tasarım olarak android telefonlardan daha kullanışlı. HTC de kullandım ama i-4 ün kullanımı her androide göre daha kolay. Tabi bu konuda göreceli olduğu için alışmış birine göre androidler de çok kolay olacaktır. Sonuç o ki boşuna tartışıyoruz :)
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Marmarali 8 yıl
Evet tam Flash destegi sağlıyor ama iPhone 4 bariz kasiliyor. Ama olmamasından iyidir tabikide. Tesekkurler
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Ryan Oreily 8 yıl
işlem işe yaramıyor uzun süredir konu neden halen açık?
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senasevde 8 yıl
puffin browser ile dizi-film izleyebiliyorsunuz. flash destekli siteleri acabiliyorsunuz. cok ayrintili kullanmadim ama isinize yarayacagina inaniyorum.
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Witcher3 8 yıl
arkadaslar iphone da flash olayı puffin web browser ile kesınlıkle çözülmüştür..3gs cıhazımda sorunsuz şekılde internetten dizi sitelerinde dizi izleyebiliyorum..3gs cıhazımın donanım özellıklerı nedenıyle sadece dızılerın ılk açılıslarında bıraz kasılmalar oluyor ama devamında sorunsuz şekılde takılmadan donmadan ızlıyorum..iphone 4 te bu kasılmanında olmayacagını düşünüyorum..
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bird-hunter 8 yıl senasevde
Flasha ihtiyacım olmuyor ama çok lazım olduğunda puffin yetişiyor..
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norton772 8 yıl
@fevk123, yazdıklarımın tamamını okumamışsın. orda yazdım 2.5 yıl severek iphone kullandığımı. ama şimdi daha iyi olanaklar sunan bir sistem var ve kısıtlamaları da yok. iphone güzel telefon fakat şu kısıtlamaları can sıkıyor demek istediğim bu sadece. bunda alınacak gücenecek bir şey yok. kullanmak isteyen kullanmaya devam etsin herkesin tercihine saygı duyarım. ben androide geçtiğime memnunum
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Technical_Support 8 yıl
Şurda bir konu okuyalım dedik saçma sapan tartışmalardan başla bir şey yok bölüm yetkilisi ne iş yapıyor çok merak ediyorum doğrusu.
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norton772 8 yıl
@anubis2005,keşke yazdıklarımı okuyup cevaplasaydın. adam her türlü hakareti ederken ben bunu yazdım diye mi bu cevap. ben samsung iyidir yada android iyidir diye birşey demedim ki. Kaldı ki benim seviyemi yargılayacak kişi siz değilsiniz. bana cevap hakkı doğduğundan cevap verdim hepsi bu
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mehmet_6 8 yıl
İphone 4 için en iyi Browser şuanda:SKYFIRE
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barahirr 8 yıl norton772
norton772

@anubis2005,keşke yazdıklarımı okuyup cevaplasaydın. adam her türlü hakareti ederken ben bunu yazdım diye mi bu cevap. ben samsung iyidir yada android iyidir diye birşey demedim ki. Kaldı ki benim seviyemi yargılayacak kişi siz değilsiniz. bana cevap hakkı doğduğundan cevap verdim hepsi bu


@norton772 Oğlum sen iphone kullandığına eminmisin? çakma iphone olmasın o :)
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norton772 8 yıl
@underdog bozuntusu ağzından lağım akıyor. Kötü söz sahibine aittir. burayı kirletmeye niyetim yok. git teen age'leri kandır sen! Fazla söze gerek yok, s.dik yarışı yapmam kimseyle seviyemi düşürmem bazıları gibi ! Allah'a havale ediyorum, O ıslah etsin
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underdog 8 yıl

norton772

@underdog bozuntusu ağzından lağım akıyor. Kötü söz sahibine aittir. burayı kirletmeye niyetim yok. git teen age'leri kandır sen! Fazla söze gerek yok, s.dik yarışı yapmam kimseyle seviyemi düşürmem bazıları gibi ! Allah'a havale ediyorum, O ıslah etsin


ya sanki şirket sahibiyim telefon satcam para kazancam git teen ageleri kandır diyor ya :) Kötü söz hakedene gider hiç masum ayaklarına yatma burda şimdi. Sen gel ortalığı karıştır sonra iftira at sonrada masum ayağına yat. Bide Allaha havale ettim diyo ya pes sana pes. Bu sana son cevabım uza git.
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anubis2005 8 yıl

norton772
@underdog bozuntusu ağzından lağım akıyor. Kötü söz sahibine aittir. burayı kirletmeye niyetim yok. git teen age'leri kandır sen! Fazla söze gerek yok, s.dik yarışı yapmam kimseyle seviyemi düşürmem bazıları gibi ! Allah'a havale ediyorum, O ıslah etsin

Seviyen yazdıklarından çok açık belli
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norton772 8 yıl
Buyrun bakalım excelance28 ne güzel yazmış gerekeni. ayrıca underdog kardeşim sen değilmisin iphone- sgs2 kıyaslamasına girip tartışma yaratan yok ekran çözünülürlüğü şuydu buydu diye. sen o farkı normal gözle göremezsin. o zaman sana ne o telefonun ekranından derim bende o zaman. fanboyluktan kastettiğim bu işte. gitmişsin iki üç kez samsung'culara sataşmışsın kalkmış bana laf ediyirsun. neyse sana steve amcanın köle dünyasında başarılar dilerim ayfonunla ! Appleomania olmuşsunuz farkında değilsiniz. neyse niyetim başkalarının gözünü açmaktı zaten, sizin değil.
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anubis2005 8 yıl

norton772
Buyrun bakalım excelance28 ne güzel yazmış gerekeni. ayrıca underdog kardeşim sen değilmisin iphone- sgs2 kıyaslamasına girip tartışma yaratan yok ekran çözünülürlüğü şuydu buydu diye. sen o farkı normal gözle göremezsin. o zaman sana ne o telefonun ekranından derim bende o zaman. fanboyluktan kastettiğim bu işte. gitmişsin iki üç kez samsung'culara sataşmışsın kalkmış bana laf ediyirsun. neyse sana steve amcanın köle dünyasında başarılar dilerim ayfonunla ! Appleomania olmuşsunuz farkında değilsiniz. neyse niyetim başkalarının gözünü açmaktı zaten, sizin değil.

Sen ugrasiya devam et belki millet iphone bırakırda Samsung alır Sen beğenmedin diye kimse vazgeçmez kafanı yorma fazla

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underdog 8 yıl

norton772

Buyrun bakalım excelance28 ne güzel yazmış gerekeni. ayrıca underdog kardeşim sen değilmisin iphone- sgs2 kıyaslamasına girip tartışma yaratan yok ekran çözünülürlüğü şuydu buydu diye. sen o farkı normal gözle göremezsin. o zaman sana ne o telefonun ekranından derim bende o zaman. fanboyluktan kastettiğim bu işte. gitmişsin iki üç kez samsung'culara sataşmışsın kalkmış bana laf ediyirsun. neyse sana steve amcanın köle dünyasında başarılar dilerim ayfonunla ! Appleomania olmuşsunuz farkında değilsiniz. neyse niyetim başkalarının gözünü açmaktı zaten, sizin değil.


sen ne hastalıklı bir insanmışsın ya kalkmışsın bide iftira atıyosun ben tartışma falan yaratmadım, kimseyi tahrik etmedim, sataşmadım, hatta bana cvp verilmesine karşılık yazmadım ne işin var dedim birdaha o foruma girmedim. Burda tartışma yaratan biri varsa o sensin, konuşmana uslubuna dikkat et zeka seviyen veya yaşın baya bir düşük heralde.

Niyeti başkalarının gözünü açmakmış bak sen, burda herkes gerizekalı bir senmi akıllısın? Senin o minik beynin iphone kullananların bu telefonu severek kullandıklarını algılayamıyor, seninki hızlıysa hızlı senin tercihin hızdır benimki başka. Ben tercihler diyorum sen hala ne diyorsun algı eksikliği var sende. He telefonun iyidir güzeldir paylaşmak istersin özelliklerini anlatayım dersin eyvallah, ama gelirsin buraya adam gibi yazarsın adam, adamlığı bilmiyorsan öğren gel buraya.
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norton772 8 yıl
@sanalkaptan sarfettiğin sözlere dikkat et. ben kimseye hakaret etmiyorum, niyetim de olay çıkartmak değil. Sadece mesajlara bakarken nasıl olduysa tekrar atmışım. zatwn bunu da belirttim. ama maşallah sizin dilinizin ayarı yok. ayrica iphone'u 2.5 yıl boyunca tepe tepe kullandìm, keyif de aldım fakat steve amcanın kısıtlamalarından da sıkıldım. ben sizler gibi bir markanın peşinden at gözlüğüyle gitmiyorum. evet iyi idi ! Ama artık daha özgürlükçü androide geçtim. ben bunları objektif bir şekilde yazabiliyorum ve hazmedebiliyorum ! terbiyesizlik yapmanın lüzumu yok, ağzından çıkana yada beyninden geçenlere dikkat ederek yaz.
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norton772 8 yıl
Herzamanki gibi ayfoncu fanboylar atıp tutmuş ! Arkadaşım 2.5 yıl ayfon kullandım, şimdi androide geçtim ve yaşasın özgürlük diyorum. ama siz yine flashsız, yasaklı telefonu kullanmaya devam edin. Akrabanız steve amcanın avukatlığını yapın bedava, babanızın malı ya
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devito 8 yıl
8 aydır ıphone kullanıyorum şu ana kadar flash aramadım. Flash olayı fazla abartılıyor.
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underdog 8 yıl

norton772

Herzamanki gibi ayfoncu fanboylar atıp tutmuş ! Arkadaşım 2.5 yıl ayfon kullandım, şimdi androide geçtim ve yaşasın özgürlük diyorum. ama siz yine flashsız, yasaklı telefonu kullanmaya devam edin. Akrabanız steve amcanın avukatlığını yapın bedava, babanızın malı ya


bumudur objektif yazmak? resmen milleti tahrik ediyosun burda. Kimse sana bişey dememiş sen gelmişsin ne yazıyosun. Androide geçtiysen geçtin kardeşim güle güle kullan otur işte. Bu şekilde buraya yazınca böyle tepkiler alman normal. Biz telefonumuza toz kondurmadığımızdan değil uslubundan rahatsız olduk. Ayrıca sana kısıtlama gelen şeyler bana kolaylık gelir herkesin kullanım şekli tercihi farklıdır. Ben androidi iyice kurcaladım hoşuma gitmedi, samsungun telleride hoşuma gitmiyor ve burda benim gibi olan birsürü kişi var. E bu insanlar ip4 kullanmayı seviyolar diye fanboymu oldular. Taktınız millete bir isim bir fanboydur gidiyor. Ne zaman bu foruma bişiler öğrenmeye bakmaya gelsem birkaç fanatik androidcinin bu kendini bilmez tavırlarıyla karşılaşıyorum rahatsız oluyorum. Alın gidin kullanın kardeşim telefonunuzu bıktık ya.Tercihlere saygı duyun yağdınız buraya yeter artık.
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