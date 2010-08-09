Flash, iPhone 4'e uyarlandı

iPhone 4'ün jailbreak yapılmasının ardından iPhone 4 ve iOS4'ün sınırları genişledi dersek yanlış olmaz. Jailbreak işlemini ile kullanıcılar Apple'ın standart olarak sunmadığı özelliklere kavuştu. Bu özelliklerin en başında FaceTime uygulamasının 3G üzerinden kullanılabilir hale getirilmesi yer alıyordu fakat jailbreak'in ardından FaceTime'ı da geride bırakabilecek bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Apple, mobil işletim sistemlerinde Flash'a yer vermiyordu. Jailbreak'in ardından kapıları geliştiricelere açılan iOS4'e bir grup geliştirici tarafından Flash 10.1 uyarlandı. Android işletim sisteminde kullanılan Flash 10.1'i Frash adı ile iOS4'e uyarlayan bu grup hazırladıkları uygulamayı aşağıda yayınlayacağımız video ile de kanıtlamış görünüyor. iPhone 4'e gelen Flash 10.1 (Frash) desteğinin iPad içinde uyarlandığını ekledikten sonra sizleri Flash destekli iPhone 4 ile baş başa bırakalım. Son olarak, iPhone 4 telefonunda Flash'ı kullanmak isteyenler buraya tıklayarak gerekli işlemleri yapabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.