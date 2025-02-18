iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Apple, günümüzde iPhone modellerinde büyük tasarım değişikliklerine gitmekten kaçınıyor. Ancak iPhone 17 serisi ile birlikte bu durum değişebilir. Bildiğiniz gibi şirketin bir süredir ultra ince bir telefon üzerinde çalıştığı gündemde. Son olarak iPhone 17 Air olarak adlandırılacak bu modelin yeni görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 17 Air’in tasarımı sızdırıldı

Front Page Tech'ten Jon Prosser, iPhone 17 Air modeline ait olduğu iddia edilen tasarım görüntülerini paylaştı. Yeni sızıntıya göre iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli olacak. Daha önce iPhone 6, 5.9 mm kalınlığıyla en ince iPhone olarak biliniyordu. Ancak iPhone 17 Air’in 5.5 mm kalınlığa sahip olacağı ve iPhone serisinde rekor kıracağı belirtiliyor. Karşılaştırmak adına Apple'ın en ince cihazı unvanı, 5.1 mm kalınlığa sahip 13 inç OLED iPad Pro'ya ait.

Tam Boyutta Gör Ayrıca iPhone 17 Air, yalnızca inceliğiyle değil, tasarım anlayışıyla da dikkat çekecek. Cihazın arka tarafında, Pro modellerinde de yer alacağı söylenen yeni bir kamera çubuğu bulunuyor. Ancak Pro modellerindeki gibi üçlü kamera sistemi yerine, tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon içeren daha sade bir tasarım tercih edilmiş.​​​​​

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro modellerinde ise üçlü kamera sistemi, LiDAR tarayıcı, LED flaş ve mikrofon gibi ek bileşenleri barındırdığı için iPhone 17 Air'e kıyasla daha büyük bir yapı bulubacak. Bu sızıntıların doğruluğu henüz kesinleşmiş değil. Ancak, iPhone 17 serisiyle birlikte Apple'ın tasarım değişikliklerine gideceği birçok kaynak tarafından doğrulandı.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

iPhone 17 Air beklenen özellikler

iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

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