iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 17 Air’in tasarımı sızdırıldı
Front Page Tech'ten Jon Prosser, iPhone 17 Air modeline ait olduğu iddia edilen tasarım görüntülerini paylaştı. Yeni sızıntıya göre iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli olacak. Daha önce iPhone 6, 5.9 mm kalınlığıyla en ince iPhone olarak biliniyordu. Ancak iPhone 17 Air’in 5.5 mm kalınlığa sahip olacağı ve iPhone serisinde rekor kıracağı belirtiliyor. Karşılaştırmak adına Apple'ın en ince cihazı unvanı, 5.1 mm kalınlığa sahip 13 inç OLED iPad Pro'ya ait.
iPhone 17 Air beklenen özellikler
iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iPhone 17 Air, Teknoloji Haberleri ve Apple