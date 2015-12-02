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Flash'ın sonu geliyor

Steve Jobs'un "Belki de Adobe, gelecek için güçlü HTML5 araçları geliştirmeye odaklanmalı ve Apple’ın geçmişi geçmişte bırakmasını daha az eleştirmelidir" cümlesi gerçeğe dönüşüyor.
3 yıl
7,7b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flash'ın sonu geliyor

Önemli yazılım firmalarından Adobe'un uzun yıllardır kullanımda olan popüler çözümü Flash Professional CC, artık Animate CC olarak anılacak ve sonunda HTML5 standardı ön plana çıkacak.
Flash altyapısı bildiğiniz üzere uzun yıllardır kullanıyor ancak hem sistemlere yaptığı yük hem de güvenlik sorunları nedeniyle eleştiriliyor. İşte bu noktada Adobe sonunda önemli bir adım atıyor ve Steve Jobs'un zamanında yaptığı aşağıdaki açıklamayı gerçeğe dönüştüren Animate CC'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
"Mobil çağda oluşturulan HTML5 gibi açık standartlar, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kazanan olacaktır. Belki de Adobe, gelecek için güçlü HTML5 araçları geliştirmeye odaklanmalı ve Apple’ın geçmişi geçmişte bırakmasını daha az eleştirmelidir. 
Animate CC hakkında özel bir blog sayfası hazırlayan Adobe, konuya HTML5 standardının artık olgulaştığını ve Flash'ın yeteneklerine kavuştuğunu belirten bir cümle ile başlıyor. 2016'nın başında kullanıma sunulacak olan Animate CC, bünyesinde HTML5 içerikleri üretilmesine yardımcı gelişmiş araçlar taşıyacak ancak Flash (SWF) desteği verilmeye devam edilecek.
Creative Cloud bulut altyapısı üzerinden diğer kişilerin hazırladığı birçok içeriğe hızlı şekilde erişim sunabilecek olan Animate CC, aynı zamanda Adobe'un uygulamaları arasında da veri aktarımı gerçekleştirebilecek. Hazırlanan içerikleri Flash ile HTML5 yanında WebGL ile 4K video olarak da dışa aktarabileceği söylenen yazılım, diğer eklenen araçlar yardımıyla hareketli içerik üretimini hiç olmadığı kadarı kolay ve verimli bir hale getirebilecek.
Tüm bu HMTL5 atılımına rağmen Adobe Flash'ı tarihe gömmeyecek. Şirket eski altyapının özellikle web oyunları ve premium videolar için hayatta kalacağını ve bu açıdan Microsoft, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerle sıkı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

http://blogs.adobe.com/conversations/2015/11/flash-html5-and-open-web-standards.html?scid=social_20151201_55826586&adbid=671559505906282496&adbpl=tw&adbpr=63786611 Yorum Yaz
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
donanımhaber şuan ziyaret ettiğim en iğrenç tasarıma sahip site. bırakın telefondan girmeyi bilgisayardan girerken bile kasan bir site.
bootsrap'a falan geçin artık.
donanımhaber şuan ziyaret ettiğim en iğrenç tasarıma sahip site. bırakın telefondan girmeyi bilgisayardan girerken bile kasan bir site.bootsrap'a falan geç...
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wustti 3 yıl
sayfa mobile uyumlu değil. yazılar ekrandan taşıyor.
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aycibin 3 yıl
donanımhaber girdiğim en kötü web sitesi.laf olsun diye demiyorum geçekten.laptopumda 5-6 uygulama ve birçok web sayfası açıkken işlemci 3-5% arası ama donanımhaber açınca bir anda işlemci 20%'lere fırlıyor ve inmiyor.ev laptopumda da iş laptopumda da aynı.hem laptop ısınıp fan sesi yükseliyor hem de işlemci yüzünden şarj hızlı tükeniyor.ne yapıyorsunuz bu sitede böyle? bilgisayarlarımızın canına okuyorsunuz!
donanımhaber girdiğim en kötü web sitesi.laf olsun diye demiyorum geçekten.laptopumda 5-6 uygulama ve birçok web sayfası açıkken işlemci 3-5% arası ama donanım...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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V2 3 yıl
Doğru, adam akıllı HTML5 için Adobe Flash gibi bir tool yok o yüzden insanlar vazgeçemiyor. Şu an ki mevcut HTML5 animasyon ve tasarım programları çok yetersiz.
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The Balance 3 yıl
Havada Apple reklamı kokusu alıyorum. O kadar yoğun geliyor ki sanki donanımhaber de artık Apple Keynote lara gidecek!
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Patren 3 yıl
adobe en kısada adapte olur html5
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Umutcan 3 yıl
Html 5 standardı daha çıktığında belliydi. Ama flash endüstri standartı olduğu için çoğu web geliştiricisi flash'ı bir anda bırakamadı, ve hala da bırakamıyor.
Animasyon ve video içeren sitelerin çoğu halen flash'tır. Bir diğer çekince de halen insanların xp ve tarih öncesi tarayıcılar kullanıyor olması. Bunlar flash eklentisini açabiliyor,
fakat html 5 desteklemiyor. Fakat mobil cihazlardan flash desteğinin kalkması ve mobil cihazların internette dolaşmak için bu kadar sık kullanılması ile yakın zamanda flash komple bırakılacaktır diye düşünüyorum.
Çünkü tablet ve akıllı telefonlar şu an aşırı revaçta, bunlara uyumlu interaktif siteler yapılması html 5 kullanımını zorunlu kılıyor.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
dizi olan flash sandım XD
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interwap 3 yıl
Donanım haber mobil sayfada ne diye Flash reklam kullanır? Nasıl olsa eklenti desteklenmiyor uyarısı çıkıyor.
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black_flood 3 yıl
İyi oldu menete makine beğendiremiyorduk resmen. 8 gb ram 6300 işlemcide dahi tarayıcı sekmesi 10' u geçtiğinde donup takılıyordu artık zamanı gelmişti flash yazılımının çöp olmasının artık 2 gb ram tüketimi sorunu diye bir şey kalmayacak anlaşılan flah tamamen ölünce
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sacrificeson 3 yıl
Güzel, daha düne kadar burasıda flash palyer kullanıyordu. İhş yakın zamandada donanımhaber sahip olduğu yontma taş devrinden kalma web mimarisinden kurtulup site yenilenir. Uzun zamandır developer ilanı var. Bu kadar uzun süredir adam bulunamıyorsa ya maaş vermiyorlar yada mimari okadar berbatki bu işi bir kişi ile yaptırmayı düşünüyorlar. Siteden Künyeye bakıldığında ise developer takımının yazıf olduğu açıkca gözlemlene biliyor. Belliki biryerlerde sorun var.
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
donanımhaber şuan ziyaret ettiğim en iğrenç tasarıma sahip site. bırakın telefondan girmeyi bilgisayardan girerken bile kasan bir site.
bootsrap'a falan geçin artık.
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Crashlone 3 yıl
Ah.Birde siz bıraksanız artık bu saçmalığı varsayılan video oynatınıc hala flash...
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eric13 3 yıl
Flash kadar igrenc sistemi yiyip bitiren bir uygulama yok herhalde. Pcin ne kadar guclu olursa olsun bir yolunu bulup cokuyor sonra isin gucun yoksa herseyi yeniden baslat. Su cop yazilim bu zamana kadar var olduysa Adobeyi kutlamak lazim
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