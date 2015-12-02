Flash'ın sonu geliyor

Önemli yazılım firmalarından Adobe'un uzun yıllardır kullanımda olan popüler çözümü Flash Professional CC, artık Animate CC olarak anılacak ve sonunda HTML5 standardı ön plana çıkacak.

Flash altyapısı bildiğiniz üzere uzun yıllardır kullanıyor ancak hem sistemlere yaptığı yük hem de güvenlik sorunları nedeniyle eleştiriliyor. İşte bu noktada Adobe sonunda önemli bir adım atıyor ve Steve Jobs'un zamanında yaptığı aşağıdaki açıklamayı gerçeğe dönüştüren Animate CC'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

"Mobil çağda oluşturulan HTML5 gibi açık standartlar, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kazanan olacaktır. Belki de Adobe, gelecek için güçlü HTML5 araçları geliştirmeye odaklanmalı ve Apple’ın geçmişi geçmişte bırakmasını daha az eleştirmelidir.

Animate CC hakkında özel bir blog sayfası hazırlayan Adobe, konuya HTML5 standardının artık olgulaştığını ve Flash'ın yeteneklerine kavuştuğunu belirten bir cümle ile başlıyor. 2016'nın başında kullanıma sunulacak olan Animate CC, bünyesinde HTML5 içerikleri üretilmesine yardımcı gelişmiş araçlar taşıyacak ancak Flash (SWF) desteği verilmeye devam edilecek.

Creative Cloud bulut altyapısı üzerinden diğer kişilerin hazırladığı birçok içeriğe hızlı şekilde erişim sunabilecek olan Animate CC, aynı zamanda Adobe'un uygulamaları arasında da veri aktarımı gerçekleştirebilecek. Hazırlanan içerikleri Flash ile HTML5 yanında WebGL ile 4K video olarak da dışa aktarabileceği söylenen yazılım, diğer eklenen araçlar yardımıyla hareketli içerik üretimini hiç olmadığı kadarı kolay ve verimli bir hale getirebilecek.

Tüm bu HMTL5 atılımına rağmen Adobe Flash'ı tarihe gömmeyecek. Şirket eski altyapının özellikle web oyunları ve premium videolar için hayatta kalacağını ve bu açıdan Microsoft, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerle sıkı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

http://blogs.adobe.com/conversations/2015/11/flash-html5-and-open-web-standards.html?scid=social_20151201_55826586&adbid=671559505906282496&adbpl=tw&adbpr=63786611