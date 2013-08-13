Flashout 2, yılın son çeyreğinde mobil oyuncular ile buluşacak

Flashout 3D ile birlikte hız limitlerini alt üst eden yarış roketlerini ceplerimize taşıyan geliştirici Jujubee, Flashout 3D'nin devam oyunu Flashout 2'yi duyurdu.





Her devam oyununda olacağı gibi Flashout 2'de de bir önceki oyuna göre daha iyi grafikler, daha iyi bir fizik ve yeni içerikler vaat ediliyor. Bu vaatler arasında yeniden tasarlanmış bir çevrimiçi çok oyunculu mod ve geliştirilmiş kariyer modu da yer alıyor.





Duyuruyla birlikte bir de kısa tanıtım videosu yayınlayan geliştirici, devam oyununda dubstep türünün ağırlıkta olacağı bir müzik listesiyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. iOS, Android, Mac ve PC için geliştirilen yapımın bu yılın son çeyreğinde yayınlanacağı belirtiliyor.