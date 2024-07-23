2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Telegram, 950 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Pavel Durov, 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflerini söyledi. Şirketin kurucusu bu ay web3 sayfalarını destekleyen bir uygulama mağazası ve uygulama içi tarayıcı çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanalımız açıldı 1 ay önce eklendi

Hedef 1 milyar kullanıcıyı geçmek!

Pavel Durov, web3 teknolojisinin Telegram’da benimsenmesini hızlandırıyor gibi görünüyor. Telegram, kripto paraları ve blockchain girişimlerini uzun süredir destekliyor ancak 2018'deki ilk coin teklifi başarısız olduktan sonra ilerleme süreci yavaşladı. Aralık 2022’de kullanıcı adları TON blockchain ile açık artırmaya çıkartıldı.

Şirket o zamandan beri geliştiricilerin işlemler için kripto para birimini kullanan mini uygulamalar ve oyunlar geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklandı.

Bu yıl, toncoin dağıtarak reklam gelirini kanal sahipleriyle paylaşmaya başladı. Bu ayın başlarında Telegram, kanal sahiplerinin indirimli fiyatlardan reklam satın almaları veya kripto para ticareti yapmaları için yıldızları toncoine dönüştürmesine izin vermeye başladı.

Kaspersky’nin raporuna göre, dolandırıcılar aktif olarak toncoinleri çalmanın yollarını arıyorlar. Telegram, bu tür dolandırıcılıkları azaltmak için yakında herkese açık hesaplarda kayıt tarihi ve asıl ülke gibi detayları göstermeye başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Telegram, aylık 950 milyon aktif kullanıcıya ulaştı