Yeni Samsung telefonlar varsayılan olarak APK yüklenmesini engelliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 (One UI 6) güncellemesiyle Auto Blocker özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, USB hijacking ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı ancak One UI 6.1.1 ile uygulama mağazası dışından yüklemelerin engellenemesini içerecek şekilde güncellendi.

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Otomatik Engelleyici artık APK yüklemelerini de engelliyor

Samsung'un yeni satışa sunduğu Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6, bu kısıtlamayla gelen ilk cihazlar. İlk kurulum işlemi sırasında Otomatik Engelleyici kısıtlamaları konusunda bilgilendiren ve kapatılmasına olanak tanıyan bir sayfa gösteriliyor.

Bu ayar varsayılan olarak açık; dolayısıyla kapatmazsanız telefonunuz APK dosyalarıyla birlikte onaylanmamış uygulama mağazalarının yüklenmesini engelliyor. Kurulum aşamasında bu sayfayı atarsanız sonradan ayarlardan kapatma şansına sahipsiniz. Ayarlar - Güvenlik - Gizlilik - Otomatik Engelleyici’yi kapat dediğinizde Google Play Store ya da Samsung uygulama mağazası dışından uygulama yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu değişiklik One UI 6.1.1 güncellemesini alan/alacak tüm Samsung cihazlar için geçerli olacak.

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Yeni Samsung telefonlar varsayılan olarak APK'ları engelliyor