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    Yandex Navigasyon markaların rotasını yeniden oluşturuyor

    Yandex Navigasyon uygulaması, Geoservices Banner adını verdiği reklam çözümü ile markaların Yandex Navigasyon'da gözükmesini sağlıyor. İlk çalışmalarda marka bilinirliğini yüzde 50 artırmayı başardı.
    Yandex Navigasyon markaların rotasını yeniden oluşturuyor
    Yandex'in Türkiye’de epey tutulan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, Geoservices Banner adını verdiği reklam formatı ile rotanın markalara çevrilmesini sağlıyor. Yandex Navigasyon'da kullanıcılaraın ilgisini çekecek reklamlar gösteriliyor. Markaların, kullanıcılara ulaşması sağlanıyor.

    Geoservices Banner alanlarında rota oluşturulurken ve araç hızı sıfırken ekranın alt kısmında gösterilen reklamlar gösteriliyor. Reklama tıklayan kullanıcılar reklamın detaylarına ulaşılıyor ve eylem butonuna basarak ilgili ürüne/hizmete gidebiliyor. Banner'ın özel tasarımı hedef kitlenin dikkatinin reklama çekilmesini sağlarken, kullanıcılarda markayla ilgili çağrışımlar yaratarak marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.

    Marka bilinirliği %50 arttı

    Yandex Ads'den yapılan açıklamaya göre Lessy ismindeki mobil uygulama, Geoservices Banner’ı kullanmaya başladığı ilk ayın sonunda marka bilinirliğini yüzde 50 oranında artırmayı başardı.

    Yandex Navigasyon markaların rotasını yeniden oluşturuyor

    Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, “İşletmelerin hedef kitlesini artırarak onlara yeni kullanıcılar kazandırıyoruz. Türkiye’de kısa süre içinde başarılı sonuçlar aldık. Markaların bu ürünümüze olan ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

    Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, Geoservices Banner ile kullanıcılara yeni markaları ve yeni servisleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Geoservices Banner’i kullanmaya başlayan müşterilerinin çok hızlı ve başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Zueva, “Yandex Maps ve Navi'de yayınlanan reklamlar sayesinde yeni bir kullanıcı kitlesinin Lessy ile tanışmasını sağladık. Banner'ların, marka bilinirliği ve reklam hatırlama gibi temel marka metrikleri üzerindeki etkisini ölçmek üzere başlattığımız Brand Lift araştırmasında banner’ı görenler arasında reklam hatırlama artış oranı yüzde 167 olurken, marka bilinirliği yüzde 50 oranında arttı. Reklamı gören kullanıcıların görmeyenlere kıyasla markayı daha iyi tanıdıklarını ve reklamı daha iyi hatırladıklarını gözlemledik” dedi. 

    Hedef kitleyi genişletiyor

    Lessy, hedef kitlesini genişletmek ve marka bilinirliğini artırmak için Yandex Geoservices ile Yandex Maps ve Navi gibi harita servislerinden alışveriş noktalarına giderken yararlanan kullanıcılara odaklandı. Lessy Ülke Müdürü Niyazi Doğan Öncü, “Yandex Geoservices'ta reklam kampanyamızı başlattığımızda amacımız, hizmetlerimizi mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesiyle tanıştırmaktı. Yandex Navi'deki reklamların etkisi, marka bilinirliği açısından beklentilerimizin de ötesine geçti” diye konuştu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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