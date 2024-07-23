Yandex Navigasyon markaların rotasını yeniden oluşturuyor

Geoservices Banner alanlarında rota oluşturulurken ve araç hızı sıfırken ekranın alt kısmında gösterilen reklamlar gösteriliyor. Reklama tıklayan kullanıcılar reklamın detaylarına ulaşılıyor ve eylem butonuna basarak ilgili ürüne/hizmete gidebiliyor. Banner'ın özel tasarımı hedef kitlenin dikkatinin reklama çekilmesini sağlarken, kullanıcılarda markayla ilgili çağrışımlar yaratarak marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.
Marka bilinirliği %50 arttı
Yandex Ads'den yapılan açıklamaya göre Lessy ismindeki mobil uygulama, Geoservices Banner’ı kullanmaya başladığı ilk ayın sonunda marka bilinirliğini yüzde 50 oranında artırmayı başardı.
Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, “İşletmelerin hedef kitlesini artırarak onlara yeni kullanıcılar kazandırıyoruz. Türkiye’de kısa süre içinde başarılı sonuçlar aldık. Markaların bu ürünümüze olan ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, Geoservices Banner ile kullanıcılara yeni markaları ve yeni servisleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Geoservices Banner’i kullanmaya başlayan müşterilerinin çok hızlı ve başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Zueva, “Yandex Maps ve Navi'de yayınlanan reklamlar sayesinde yeni bir kullanıcı kitlesinin Lessy ile tanışmasını sağladık. Banner'ların, marka bilinirliği ve reklam hatırlama gibi temel marka metrikleri üzerindeki etkisini ölçmek üzere başlattığımız Brand Lift araştırmasında banner’ı görenler arasında reklam hatırlama artış oranı yüzde 167 olurken, marka bilinirliği yüzde 50 oranında arttı. Reklamı gören kullanıcıların görmeyenlere kıyasla markayı daha iyi tanıdıklarını ve reklamı daha iyi hatırladıklarını gözlemledik” dedi.
Hedef kitleyi genişletiyor
Lessy, hedef kitlesini genişletmek ve marka bilinirliğini artırmak için Yandex Geoservices ile Yandex Maps ve Navi gibi harita servislerinden alışveriş noktalarına giderken yararlanan kullanıcılara odaklandı. Lessy Ülke Müdürü Niyazi Doğan Öncü, “Yandex Geoservices'ta reklam kampanyamızı başlattığımızda amacımız, hizmetlerimizi mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesiyle tanıştırmaktı. Yandex Navi'deki reklamların etkisi, marka bilinirliği açısından beklentilerimizin de ötesine geçti” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.