Yandex Navigasyon markaların rotasını yeniden oluşturuyor

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Yandex'in Türkiye’de epey tutulan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, Geoservices Banner adını verdiği reklam formatı ile rotanın markalara çevrilmesini sağlıyor. Yandex Navigasyon'da kullanıcılaraın ilgisini çekecek reklamlar gösteriliyor. Markaların, kullanıcılara ulaşması sağlanıyor.

Geoservices Banner alanlarında rota oluşturulurken ve araç hızı sıfırken ekranın alt kısmında gösterilen reklamlar gösteriliyor. Reklama tıklayan kullanıcılar reklamın detaylarına ulaşılıyor ve eylem butonuna basarak ilgili ürüne/hizmete gidebiliyor. Banner'ın özel tasarımı hedef kitlenin dikkatinin reklama çekilmesini sağlarken, kullanıcılarda markayla ilgili çağrışımlar yaratarak marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.

Marka bilinirliği %50 arttı

Yandex Ads'den yapılan açıklamaya göre Lessy ismindeki mobil uygulama, Geoservices Banner’ı kullanmaya başladığı ilk ayın sonunda marka bilinirliğini yüzde 50 oranında artırmayı başardı.

Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, “İşletmelerin hedef kitlesini artırarak onlara yeni kullanıcılar kazandırıyoruz. Türkiye’de kısa süre içinde başarılı sonuçlar aldık. Markaların bu ürünümüze olan ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

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Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva, Geoservices Banner ile kullanıcılara yeni markaları ve yeni servisleri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Geoservices Banner’i kullanmaya başlayan müşterilerinin çok hızlı ve başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Zueva, “Yandex Maps ve Navi'de yayınlanan reklamlar sayesinde yeni bir kullanıcı kitlesinin Lessy ile tanışmasını sağladık. Banner'ların, marka bilinirliği ve reklam hatırlama gibi temel marka metrikleri üzerindeki etkisini ölçmek üzere başlattığımız Brand Lift araştırmasında banner’ı görenler arasında reklam hatırlama artış oranı yüzde 167 olurken, marka bilinirliği yüzde 50 oranında arttı. Reklamı gören kullanıcıların görmeyenlere kıyasla markayı daha iyi tanıdıklarını ve reklamı daha iyi hatırladıklarını gözlemledik” dedi.

Hedef kitleyi genişletiyor

Lessy, hedef kitlesini genişletmek ve marka bilinirliğini artırmak için Yandex Geoservices ile Yandex Maps ve Navi gibi harita servislerinden alışveriş noktalarına giderken yararlanan kullanıcılara odaklandı. Lessy Ülke Müdürü Niyazi Doğan Öncü, “Yandex Geoservices'ta reklam kampanyamızı başlattığımızda amacımız, hizmetlerimizi mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesiyle tanıştırmaktı. Yandex Navi'deki reklamların etkisi, marka bilinirliği açısından beklentilerimizin de ötesine geçti” diye konuştu.

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