Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu

Google Play Store'a önemli güncellemeler geliyor
Google, yeni Koleksiyonlar widget'ının eklenmesiyle Play Store'un görünüm ve işleyişinde büyük bir değişiklik getiriyor. Bu özellik, cihazınıza zaten yüklenmiş olan uygulamalardan gelen içeriği doğrudan ana ekranınızdan gösterecek.
Play Store Koleksiyonları, Google Play kullanıcılarına yeni içerikleri deneyimleme imkanı sağlayan ana ekran widget'ı olarak hizmet verecek. Seçilebilir yedi kategori olacak: İzle, Yemek, Dinle, Alışveriş, Oku, Sosyal ve Oyunlar.
Yeni Koleksiyonlar sayfalarında bir öğeye tıklamak, uygulamayı açmanıza ve o belirli bölüme gitmenize gerek kalmadan telefonunuzda zaten yüklü olan uygulamanın ilgili bölümüne yönlendirecek.
Google Play, Oyunlar sekmesine çoklu seçmeli ilgi filtreleri getiriyor. Bunlar daha kişiselleştirilmiş öneriler için yeni oyunlar ararken ilgi duyduğunuz birkaç konuyu seçmenize olanak tanıyacak. Google, kullanıcıların Koleksiyonlar sekmesinde ne tür içerik göreceklerini ve hangi uygulamaların içinde gruplandırılabileceğini seçmelerine izin verecek.
Google Play Games on PC de yenileniyor ve artık Windows PC'nizin konforunda aynı anda dört oyuna kadar oynayabilmenize olanak tanıyacak. Google ayrıca ABD, İngiltere, Japonya, Kore ve Tayvan'daki Play Points ödül programını güncelliyor ve kullanıcılar artık Pixel cihazları ve Razer oyun ürünleri kazanma hakkına sahip oluyor.
Play Store artık geliştiricilerin sağladığı bilgilerden özetlenmiş incelemeler ve sık sorulan sorularla uygulamaları karşılaştırmak için üretken yapay zeka sunacak. Ayrıca Japonya'da Play Store'a özel bir Çizgi Roman sekmesi de ekleniyor.Kaynakça https://www.androidfaithful.com/google-play-wants-to-make-it-easier-to-discover-new-apps-and-great-content/ https://www.sammobile.com/news/google-play-store-recommendations-apps-games-content/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.