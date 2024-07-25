Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu

Tam Boyutta Gör Google, Play Store için yeni güncellemeleri duyurarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek istiyor. Google Play Store'u bir uygulama mağazası olmaktan çıkarıp farklı deneyimler yaşanabilecek bir alana dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yeniliklerin merkezinde ise yapay zeka özellikleri bulunuyor.

Google Play Store'a önemli güncellemeler geliyor

Google, yeni Koleksiyonlar widget'ının eklenmesiyle Play Store'un görünüm ve işleyişinde büyük bir değişiklik getiriyor. Bu özellik, cihazınıza zaten yüklenmiş olan uygulamalardan gelen içeriği doğrudan ana ekranınızdan gösterecek.

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Play Store Koleksiyonları, Google Play kullanıcılarına yeni içerikleri deneyimleme imkanı sağlayan ana ekran widget'ı olarak hizmet verecek. Seçilebilir yedi kategori olacak: İzle, Yemek, Dinle, Alışveriş, Oku, Sosyal ve Oyunlar.

Yeni Koleksiyonlar sayfalarında bir öğeye tıklamak, uygulamayı açmanıza ve o belirli bölüme gitmenize gerek kalmadan telefonunuzda zaten yüklü olan uygulamanın ilgili bölümüne yönlendirecek.

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Google Play, Oyunlar sekmesine çoklu seçmeli ilgi filtreleri getiriyor. Bunlar daha kişiselleştirilmiş öneriler için yeni oyunlar ararken ilgi duyduğunuz birkaç konuyu seçmenize olanak tanıyacak. Google, kullanıcıların Koleksiyonlar sekmesinde ne tür içerik göreceklerini ve hangi uygulamaların içinde gruplandırılabileceğini seçmelerine izin verecek.

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Google Play Games on PC de yenileniyor ve artık Windows PC'nizin konforunda aynı anda dört oyuna kadar oynayabilmenize olanak tanıyacak. Google ayrıca ABD, İngiltere, Japonya, Kore ve Tayvan'daki Play Points ödül programını güncelliyor ve kullanıcılar artık Pixel cihazları ve Razer oyun ürünleri kazanma hakkına sahip oluyor.

Play Store artık geliştiricilerin sağladığı bilgilerden özetlenmiş incelemeler ve sık sorulan sorularla uygulamaları karşılaştırmak için üretken yapay zeka sunacak. Ayrıca Japonya'da Play Store'a özel bir Çizgi Roman sekmesi de ekleniyor.

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