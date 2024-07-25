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    Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu

    Google, Play Store'u insanların yeni uygulamaları indirebileceği bir yerden daha fazlasına dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Yeni uygulamaları keşfetmek kolaylaşıyor.
    Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, Play Store için yeni güncellemeleri duyurarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek istiyor. Google Play Store'u bir uygulama mağazası olmaktan çıkarıp farklı deneyimler yaşanabilecek bir alana dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yeniliklerin merkezinde ise yapay zeka özellikleri bulunuyor.

    Google Play Store'a önemli güncellemeler geliyor

    Google, yeni Koleksiyonlar widget'ının eklenmesiyle Play Store'un görünüm ve işleyişinde büyük bir değişiklik getiriyor. Bu özellik, cihazınıza zaten yüklenmiş olan uygulamalardan gelen içeriği doğrudan ana ekranınızdan gösterecek.

    Play Store Koleksiyonları, Google Play kullanıcılarına yeni içerikleri deneyimleme imkanı sağlayan ana ekran widget'ı olarak hizmet verecek. Seçilebilir yedi kategori olacak: İzle, Yemek, Dinle, Alışveriş, Oku, Sosyal ve Oyunlar.

    Yeni Koleksiyonlar sayfalarında bir öğeye tıklamak, uygulamayı açmanıza ve o belirli bölüme gitmenize gerek kalmadan telefonunuzda zaten yüklü olan uygulamanın ilgili bölümüne yönlendirecek.

    Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu Tam Boyutta Gör

    Google Play, Oyunlar sekmesine çoklu seçmeli ilgi filtreleri getiriyor. Bunlar daha kişiselleştirilmiş öneriler için yeni oyunlar ararken ilgi duyduğunuz birkaç konuyu seçmenize olanak tanıyacak. Google, kullanıcıların Koleksiyonlar sekmesinde ne tür içerik göreceklerini ve hangi uygulamaların içinde gruplandırılabileceğini seçmelerine izin verecek.

    Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu Tam Boyutta Gör

    Google Play Games on PC de yenileniyor ve artık Windows PC'nizin konforunda aynı anda dört oyuna kadar oynayabilmenize olanak tanıyacak. Google ayrıca ABD, İngiltere, Japonya, Kore ve Tayvan'daki Play Points ödül programını güncelliyor ve kullanıcılar artık Pixel cihazları ve Razer oyun ürünleri kazanma hakkına sahip oluyor.

    Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu

    Play Store artık geliştiricilerin sağladığı bilgilerden özetlenmiş incelemeler ve sık sorulan sorularla uygulamaları karşılaştırmak için üretken yapay zeka sunacak. Ayrıca Japonya'da Play Store'a özel bir Çizgi Roman sekmesi de ekleniyor.

    Kaynakça https://www.androidfaithful.com/google-play-wants-to-make-it-easier-to-discover-new-apps-and-great-content/ https://www.sammobile.com/news/google-play-store-recommendations-apps-games-content/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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