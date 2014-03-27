Flickr, yeni fotoğraf deneyimine komple geçiş yaptı

2013 Mayıs ayında beyaz boşlukların çok olduğu tasarım anlayışından daha çok fotoğrafların ön plana çıktığı bir ara yüze geçiş yapan Yahoo'nun fotoğraf temelli popüler servisi Flickr, beta sürecinden çıkarttığı yeni fotoğraf deneyimini kullanıcıların beğenisine sundu.

Siyah ağırlıklı bir arayüzle karşımıza çıkan ve fotoğrafa daha fazla odaklanarak sürekli bir akış sağlayan yeni Flickr, Satish Mummareddy tarafından resmi olarak açıklandığı kadarıyla eskiye oranla %20 daha hızlı çalışıyor ve fotoğraflar hakkındaki her türlü ayrıntıyı sayfanın sağ tarafına taşıyarak çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Bu bölümde fotoğrafçı çeken kişinin adı, fotoğraf hikayesi, fotoğrafı beğenme ve yorum atma bölümü, paylaşma seçenekleri, fotoğraf indirme tuşu, atılan bütün yorumlar, fotoğrafın ayrıntılı çekim yani EXIF bilgileri ve çekim yeri ile gerekli yasal bilgiler yer alıyor. Çekim için kullanılan ekipmanları bünyesine yeni eklenen simgelerle göze çok daha hoş gelecek şekilde yansıtan servis, aynı zamanda fotoğrafları favoriye alan kişileri açılabilir menü üzerinden gösterebiliyor, fotoğraflara etiketleme yapabiliyor ve son olarak görüntülenen fotoğraf altında benzer fotoğraflarlar ile kişinin diğer setlerini de gösterebiliyor.

İngilizce dil seçeneği bulunan tüm Flickr kullanıcıları için yayınlanan yeni tasarım hakkındaki tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.





http://petapixel.com/2014/03/27/flickrs-new-photo-experience-goes-live-everyone/