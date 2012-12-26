Flickr'dan yıl başı hediyesi

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video sergileme servislerinden olan Flickr, yıl başında kullanıcılarını unutmayarak hediye "Flickr Pro" üyeliği dağıtıyor.

Fotoğraf/video depolama ve paylaşım denildiği zaman akla ilk gelen alanlardan birisi olan Flickr, yıl başı nedeniyle kullanıcılarına "Pro" üyelik dağıtıyor. 3 ay boyunca mevcut normal hesaplar üzerinden kullanılabilecek olan hediye sayesinde kullanıcılar aşağıdaki imkanlara sahip olacak;

- Sınırsız depolama alanı ( Maksimum 50mb fotoğraf boyutu )

- Fotoğraf kitaplığını sınırsız görüntüleme olanağı

- 60 gruba kadar fotoğraf ekleyebilme özelliği

- Kendi eklediğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğrafları indirebilme imkanı

- Reklamsız Flickr

- Hesap ayrıntılara bakabilme özelliği

Ayrıca hediye kapsamında mevcut " Flickr Pro" hesapları da 3 ay uzatılmış durumda.

http://www.flickr.com/holidaygift





http://www.petapixel.com/2012/12/22/ho-ho-ho-flickr-giving-away-three-extra-months-of-membership-to-pro-users/