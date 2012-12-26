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Flickr'dan yıl başı hediyesi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğraf ve video sergileme servislerinden olan Flickr, yıl başında kullanıcılarını unutmayarak hediye "Flickr Pro" üyeliği dağıtıyor.
Fotoğraf/video depolama ve paylaşım denildiği zaman akla ilk gelen alanlardan birisi olan Flickr, yıl başı nedeniyle kullanıcılarına "Pro" üyelik dağıtıyor. 3 ay boyunca mevcut normal hesaplar üzerinden kullanılabilecek olan hediye sayesinde kullanıcılar aşağıdaki imkanlara sahip olacak;
- Sınırsız depolama alanı ( Maksimum 50mb fotoğraf boyutu )
- Fotoğraf kitaplığını sınırsız görüntüleme olanağı
- 60 gruba kadar fotoğraf ekleyebilme özelliği
- Kendi eklediğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğrafları indirebilme imkanı
- Reklamsız Flickr 
- Hesap ayrıntılara bakabilme özelliği
Ayrıca hediye kapsamında mevcut " Flickr Pro" hesapları da 3 ay uzatılmış durumda. 
http://www.flickr.com/holidaygift 


http://www.petapixel.com/2012/12/22/ho-ho-ho-flickr-giving-away-three-extra-months-of-membership-to-pro-users/ Yorum Yaz
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Betfair 6 yıl
ben hep proyum hala nasil alicam bunu
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jiddi 6 yıl
Hemen bu 3 ayda bütün fotoğraf arşivimiz flickr'a yükleyelim. Güzel, hatta çok güzel bir uygulama. Bedavaya fotoğraflarımızın yedeğini almış gibi olacağız.
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cem310 6 yıl
Hesabıma girdim Pro falan değil ama :)
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Ed - 6 yıl cem310
cem310

Hesabıma girdim Pro falan değil ama :)

Pro üyelik varsa bitiminden sonra 3 ay daha ekliyor. Free olanlara bişey yok :)
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mustafa9948 6 yıl
çokhoş bi proğram,iyi olmuş
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m@hm@ 6 yıl
Güzel haber şaşırdım bende başlıkta neden Pro yazıyo diye
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Stansflower 6 yıl
Ben bunun haberini önceden başka bir sitede görmüştüm.DH biraz geç kaldı.
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ozturert 6 yıl Stansflower
By_Z
Ben bunun haberini önceden başka bir sitede görmüştüm.DH biraz geç kaldı.

Tebrikler.
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multiTYRT 6 yıl Stansflower
By_Z

Ben bunun haberini önceden başka bir sitede görmüştüm.DH biraz geç kaldı.

-1 Sh@rKs-PoWeR beyler

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