Flickr'dan yıl başı hediyesi

Haber Editörü
Dünyanın en büyük fotoğraf ve video sergileme servislerinden olan Flickr, yıl başında kullanıcılarını unutmayarak hediye "Flickr Pro" üyeliği dağıtıyor.
Fotoğraf/video depolama ve paylaşım denildiği zaman akla ilk gelen alanlardan birisi olan Flickr, yıl başı nedeniyle kullanıcılarına "Pro" üyelik dağıtıyor. 3 ay boyunca mevcut normal hesaplar üzerinden kullanılabilecek olan hediye sayesinde kullanıcılar aşağıdaki imkanlara sahip olacak;
- Sınırsız depolama alanı ( Maksimum 50mb fotoğraf boyutu )
- Fotoğraf kitaplığını sınırsız görüntüleme olanağı
- 60 gruba kadar fotoğraf ekleyebilme özelliği
- Kendi eklediğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğrafları indirebilme imkanı
- Reklamsız Flickr
- Hesap ayrıntılara bakabilme özelliği
Ayrıca hediye kapsamında mevcut " Flickr Pro" hesapları da 3 ay uzatılmış durumda.
http://www.flickr.com/holidaygift
http://www.petapixel.com/2012/12/22/ho-ho-ho-flickr-giving-away-three-extra-months-of-membership-to-pro-users/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pro üyelik varsa bitiminden sonra 3 ay daha ekliyor. Free olanlara bişey yok :)
Tebrikler.
-1 Sh@rKs-PoWeR beyler