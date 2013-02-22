Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flickr'ın iOS uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
175
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flickr'ın iOS uygulaması güncellendi

Flickr'ın iOS uygulaması daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için güncellenerek, yeni özellikleriyle kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Sahip olduğu filtreler ve sosyal ağ entegrasyonu sayesinde Instagram'a rakip olan uygulama, yeni güncellemeyle birlikte daha hızlı fotoğraflar yüklerken, yeni Lightbox görünümü sayesinde uygulamada yüksek çözünürlüklü fotoğraflar görüntülenebilecek. artık kullanıcılar Flickr'da kullanıcı adlarının başına "@" getirerek o kişilerden bahsedebilecek. Güncellemeyle birlikte uygulama, fotoğraf akışı içerisinden iOS film rulosuna fotoğraf kaydetme imkanı verirken; uygulama içinde cihazın ses tuşlarına basılarak fotoğraf çekilebilecek.

Uygulamayı 2.10.803 sürümüne yükselten güncellemeyle birlikte daha iyi bir kullanım deneyimi sunmaya başlayan Flickr'ın iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
https://itunes.apple.com/tr/app/flickr/id328407587?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Canlı "Tekrar Yayın" 22.02.2013 Teknoloji ve Oyun video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim