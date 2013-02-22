Flickr'ın iOS uygulaması güncellendi

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Flickr'ın iOS uygulaması daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için güncellenerek, yeni özellikleriyle kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
Sahip olduğu filtreler ve sosyal ağ entegrasyonu sayesinde Instagram'a rakip olan uygulama, yeni güncellemeyle birlikte daha hızlı fotoğraflar yüklerken, yeni Lightbox görünümü sayesinde uygulamada yüksek çözünürlüklü fotoğraflar görüntülenebilecek. artık kullanıcılar Flickr'da kullanıcı adlarının başına "@" getirerek o kişilerden bahsedebilecek. Güncellemeyle birlikte uygulama, fotoğraf akışı içerisinden iOS film rulosuna fotoğraf kaydetme imkanı verirken; uygulama içinde cihazın ses tuşlarına basılarak fotoğraf çekilebilecek.
Uygulamayı 2.10.803 sürümüne yükselten güncellemeyle birlikte daha iyi bir kullanım deneyimi sunmaya başlayan Flickr'ın iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/flickr/id328407587?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle