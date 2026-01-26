WhatsApp'a reklam geliyor: Ücretli abonelik ortaya çıktı

WhatsApp'ta reklamsız abonelik
WhatsApp'ın 2.26.3.9 numaralı yeni sürümünde yapılan incelemelerde, Durum ve Kanallar bölümündeki reklamları kaldırmaya yönelik abonelik ifadeleri tespit edildi. Uygulama içinde yer alan metinler, reklamların tamamen devre dışı bırakıldığı bir abonelik seçeneğinin test aşamasında olabileceğine işaret ediyor.
Henüz abonelik ücretine, kapsamına ya da hangi ülkelerde sunulacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Meta'nın daha önce Facebook ve Instagram'da reklamsız kullanım için benzer abonelikleri yalnızca belirli bölgelerde devreye aldığı biliniyor. Bu nedenle WhatsApp'taki reklamsız aboneliğin de küresel değil, kademeli bir dağıtımla sunulması olası. WhatsApp cephesinden ise henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik