WhatsApp'a reklam geliyor: Ücretli abonelik ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın reklam entegrasyonu için çalışmalar sürerken, Meta'nın üzerinde çalıştığı farklı bir seçenek daha ortaya çıktı. Uygulamanın yeni sürümlerinde ortaya çıkan kodlara göre, WhatsApp için reklamsız bir abonelik modeli geliyor. Böylece Meta, reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar için ücretli bir alternatif sunmaya hazırlanıyor olabilir.

WhatsApp'ta reklamsız abonelik

WhatsApp'ın 2.26.3.9 numaralı yeni sürümünde yapılan incelemelerde, Durum ve Kanallar bölümündeki reklamları kaldırmaya yönelik abonelik ifadeleri tespit edildi. Uygulama içinde yer alan metinler, reklamların tamamen devre dışı bırakıldığı bir abonelik seçeneğinin test aşamasında olabileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar sekmesinde reklam göstermeye başlamış ve bu karar kullanıcılar arasında ciddi tepkiyle karşılanmıştı. Buna rağmen Meta, reklam politikasından geri adım atmak yerine, ücretli bir çözümle kullanıcıya tercih sunmayı planlıyor gibi görünüyor.

Meta'ya gizlilik ihlali davası: WhatsApp konuşmaları gizli değil! 1 gün önce eklendi

Henüz abonelik ücretine, kapsamına ya da hangi ülkelerde sunulacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Meta'nın daha önce Facebook ve Instagram'da reklamsız kullanım için benzer abonelikleri yalnızca belirli bölgelerde devreye aldığı biliniyor. Bu nedenle WhatsApp'taki reklamsız aboneliğin de küresel değil, kademeli bir dağıtımla sunulması olası. WhatsApp cephesinden ise henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: