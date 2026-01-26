Giriş
    WhatsApp'a reklam geliyor: Ücretli abonelik ortaya çıktı

    WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı reklam desteği konusunda yeni bir gelişme paylaşıldı. Meta, reklam görmek istemeyen kullanıcılara için abonelik katmanı hazırlıyor.

    WhatsApp'a reklam geliyor: Ücretli abonelik ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın reklam entegrasyonu için çalışmalar sürerken, Meta'nın üzerinde çalıştığı farklı bir seçenek daha ortaya çıktı. Uygulamanın yeni sürümlerinde ortaya çıkan kodlara göre, WhatsApp için reklamsız bir abonelik modeli geliyor. Böylece Meta, reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar için ücretli bir alternatif sunmaya hazırlanıyor olabilir.

    WhatsApp'ta reklamsız abonelik

    WhatsApp'ın 2.26.3.9 numaralı yeni sürümünde yapılan incelemelerde, Durum ve Kanallar bölümündeki reklamları kaldırmaya yönelik abonelik ifadeleri tespit edildi. Uygulama içinde yer alan metinler, reklamların tamamen devre dışı bırakıldığı bir abonelik seçeneğinin test aşamasında olabileceğine işaret ediyor.

    WhatsApp'a reklam geliyor: Ücretli abonelik ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar sekmesinde reklam göstermeye başlamış ve bu karar kullanıcılar arasında ciddi tepkiyle karşılanmıştı. Buna rağmen Meta, reklam politikasından geri adım atmak yerine, ücretli bir çözümle kullanıcıya tercih sunmayı planlıyor gibi görünüyor.

    Henüz abonelik ücretine, kapsamına ya da hangi ülkelerde sunulacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Meta'nın daha önce Facebook ve Instagram'da reklamsız kullanım için benzer abonelikleri yalnızca belirli bölgelerde devreye aldığı biliniyor. Bu nedenle WhatsApp'taki reklamsız aboneliğin de küresel değil, kademeli bir dağıtımla sunulması olası. WhatsApp cephesinden ise henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. 

