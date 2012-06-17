'Flight Control Rocket' Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında





Electronic Arts’ın hali hazırda Appstore’da satışta olan oyunu ‘Flight Control Rocket’ indirime giderek ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Mobil platformda eğlenceyi ön planda tutuyorsanız denemeniz gereken kaliteli yapımlar arasında yer alan Flight Control Rocket’a şu an için ücretsiz olarak Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.







http://www.appspy.com/flight-control-rocket-review

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Bir uçak gemisi üzerinde geçen oyunda birbirinden farklı uçakları sahip oldukları renklere göre aynı renkteki pistlere güvenli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz. Basit bir kontrol yapısına sahip olan oyunda uçakları pistlere doğru çektiğimiz bir çizgi ile yönlendiriyoruz. ‘Flight Control Rocket’ başarılı müziklerine karşılık ses efektlerin de aynı başarıyı gösteremiyor. Grafikleri oldukça basit tutulan oyun ilerledikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Birbirinden farklı kullanılabilir 11 adet uçak gemisinin yer aldığı Flight Control Rocket’ta oyun içi paralı satışlara da yer veriliyor. Facebook ve Twitter entegrasyonu bulunduran oyun rekabeti arttırmak için ‘Game Center’ desteğini de kullanıcılara sunuyor.