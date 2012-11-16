Flipboard, Apple ile işbirliğine giderek iBookstore'un içeriğini kendi içerisinde sunmaya başladı

Flipboard, Apple ile işbirliğine giderek iBookstore altında sunulan kitapları kendi oluşturduğu ''Kitaplar'' başlığı altından toplayarak iOS kullanıcılarına sunmaya başladı.

http://inside.flipboard.com/2012/11/15/bookworms-rejoice-apples-ibookstore-comes-to-flipboard/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu yeni servis şimdilik Türkiye'deki kullanıcıları doğrudan etkilemiyor. Ancak, yabancı dilde yazılmış kitapları okuyan ve diğer mağazalar üzerinden hesap açarak bu kitapları satın alan kullanıcılar için Flipboard'ın atmış olduğu bu adım oldukça ilgi çekici sayılabilir. Flipboard'ın ''Kitaplar'' başlığı altında en çok satanlar sıralamasına ve konularına göre ayrılmış 25 farklı kategori yer ediniyor. İçerik bakımından iBookstore'un bir yansıması olan kitaplar bölümü Flipboard'ın görselliğiyle birleşmiş durumda. Filipboard'ın üzerinden kitap almak isteyen bir kullanıcı iBookstore'a yönlendirilerek satın alma işlemini tamamlayabiliyor.Flipboard'ın Apple ile kurmuş olduğu işbirliğinden şu an için ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hollanda, Kanada, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki kullanıcılar faydalanabiliyor.