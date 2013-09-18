Flipboard, iOS 7 desteği ile 2.07 sürümüne güncellendi

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve oldukça popüler oranda kullanılan Flipboard, iOS 7 desteğiyle güncellendi.

Yapılan 2.0.7 güncellemesiyle beraber Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlayan popüler uygulama, ayrıca dergilerden istenmeyen yorumların silinmesi, uygunsuz yorumların ve kullanıcıların şikayet edilmesi için yeni rapor etme özelliklerine ve Rusça dil desteğine de kavuşmuş durumda. Ayrıca gelen bildirimler sonucunda öğrenilen birçok hatadan kurutulan ve performans iyileştirmeleri yapılan Flipboard, sunduğu kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor.

iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Flipboard uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8