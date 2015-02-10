Flipboard'un web sürümü kullanıma sunuldu

Kişilerin mobil cihazları üzerinden dergi tarzında haber okumasına imkanı sağlayan popüler uygulama Flipboard, sunduğu bu kişiselleştirilebilir deneyimi web üzerine taşıdı.

Hazırlanan bu yeni sürümüyle artık standart internet tarayıcıları üzerinden rahatlıkla kullanılabilen Flipboard, büyük ekranlar hedef alınarak tasarlanan arayüzüyle etkili bir deneyim sunuyor. Giriş için Facebook ile Google+ ya da direkt olarak kendisinin sağladığı hesapları kullanan servis, Türkçe oluşuyla da rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Yaptığımız denemelerde gördüğümüz kadarıyla oldukça hızlı çalışan Flipboard web sürümü, kaydırma temelli gezinti desteğiyle de haber içeriklerine erişimi kolaylaştırıyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Flipboard'un web sürümüne buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://9to5mac.com/2015/02/10/flipboard-for-web/