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Flitchio projesi mobil kontrolcülere farklı bir bakış açısı getiriyor

3 yıl
1,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Flitchio projesi mobil kontrolcülere farklı bir bakış açısı getiriyor

Günümüzde mobil cihazlar için geliştirilen oyun kontrolcüleri genelde Bluetooth veya kablo üzerinden bağlantı kuruyor ve gerekli enerjisini de dahili bataryasından veya bağlı olduğu cihazdan alıyor. Flitchio projesi ise bu iki konuda farklı bir yaklaşım getiriyor. 

Flitchio bir kılıf olarak tasarlanmış. Kılıfın arka kısmında iki adet analog joystick ve kenar kısımda da iki adet tetik tuşu yer alıyor. Kılıf cihaz uykuda iken pasif duruma geçiyor ve uykudan uyandığında da aktifleşiyor. 

Kılıf bağlantı için Bluetooth, WiFi veya kablo gibi geleneksel standartları kullanmıyor. Veri aktarımı sadece NFC üzerinden yapılıyor. 60Hz veri aktarımına imkan tanıyan kılıf bu sayede gecikmeleri de minimize ediyor. 

Kılıfın tetik tuşları dokunmatik hassasiyete sahip. Böylece oyunlarda farklı fonksiyonlar eda edebiliyor. Uyumlu uygulaması ise kontolcünün desteklediği oyunları bularak kullanıcıya listeleyebiliyor. Ayrıca müzik kontrolü, internette gezinti gibi oyun harici işlemlerde de kullanılabiliyor. 

Yenilikçi bir kontrol sistemi getirdiği düşünülen Flitchio'nun bununla birlikte veri aktarımı esnasında sürekli NFC kullanıyor olması batarya tüketimi konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Ancak firma enerji aktarımının yine NFC üzerinden yapıldığını ve bataryaya çok az etkisinin olduğunu belirtiyor. 

Flitchio kontrolcü kılıfı 40 pound bağış karşılığında hediye edilecek. Şimdilik sadece Galaxy S6 serisi ile uyumlu. Daha sonra farklı modeller için de versiyonlar üretilecek. Proje gerekli bağışı toplarsa Ocak 2016 tarihinde dağıtıma başlayacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/1153755039/flitchio-1st-smartphone-case-with-built-in-game-co/?ref=kicktraq Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emir kustirika 3 yıl
Böylece oyunlarda farklı fonksiyonlar eda edebiliyor.
haberi yazan haşmetlüme benden +1
tiz eda edeler bu fonksiyonları
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