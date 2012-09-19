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Foodspotting ile en yakınınızdaki lezzetler cebinizde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir mobil platformlarda yayında olan Foodspotting, lokasyona göre en yakındaki restoran ve kafeleri gösteren ve en beğenilen menülerini kullanıcıya tanıtan bir uygulama.

En etkili ve yoğun bir şekilde ABD sınırları içerisinde kullanılsa da uygulama pek ülkede önemli sayıda yiyecek mekanının listesini verebiliyor. Liste istenirse harita üzerinde de görüntülenebiliyor.

Benzer uygulamaların aksine mekan ile ilgili kullanıcıya ilk sunulan en beğenilen menünün yüksek kaliteli bir görseli. Görsele tıklandığında ise mekan ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Foodspotting pek çok otorite tarafından övgü almış ve yakın zamanda hatırı sayılır yatırımlara layık görülmüş bir uygulama.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/foodspotting/55b55f3e-649b-e011-986b-78e7d1fa76f8

http://itunes.apple.com/tr/app/foodspotting/id350727118?l=tr&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodspotting&feature=banner
Foodspotting ile en yakınınızdaki lezzetler cebinizde
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IgorStravinsky 7 yıl
Türkiye için en azından Gaziantep için önermem. İndirdim, üniversite civarında hiç bi yer bulamadı. Sadece merkezi gösterdi

Seyahat için ideal
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Tremonster 7 yıl
Uygulamayla ilgili bilgi vermissiniz ancak en onemli konu olan Turkiyedeki kullanilabilirliginden hic bahsetmemissiniz. Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum.
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MattPegasus 7 yıl Tremonster
PaulGilbertX
Uygulamayla ilgili bilgi vermissiniz ancak en onemli konu olan Turkiyedeki kullanilabilirliginden hic bahsetmemissiniz. Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum.

İndirip denedim uygulama Türkiye'de de aktif.Daha çok kullanıcı ile daha iyi yerlere geleceğini umuyorum.
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OKANATLI 7 yıl
Türkiye de kullanımı nasıldır acaba ?
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