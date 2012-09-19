Foodspotting ile en yakınınızdaki lezzetler cebinizde

Uzun süredir mobil platformlarda yayında olan Foodspotting, lokasyona göre en yakındaki restoran ve kafeleri gösteren ve en beğenilen menülerini kullanıcıya tanıtan bir uygulama.





En etkili ve yoğun bir şekilde ABD sınırları içerisinde kullanılsa da uygulama pek ülkede önemli sayıda yiyecek mekanının listesini verebiliyor. Liste istenirse harita üzerinde de görüntülenebiliyor.





Benzer uygulamaların aksine mekan ile ilgili kullanıcıya ilk sunulan en beğenilen menünün yüksek kaliteli bir görseli. Görsele tıklandığında ise mekan ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Foodspotting pek çok otorite tarafından övgü almış ve yakın zamanda hatırı sayılır yatırımlara layık görülmüş bir uygulama.









http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/foodspotting/55b55f3e-649b-e011-986b-78e7d1fa76f8





http://itunes.apple.com/tr/app/foodspotting/id350727118?l=tr&mt=8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodspotting&feature=banner



