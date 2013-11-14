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Football Manager 14'ün mobil versiyonu Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Football Manager 14'ün mobil versiyonu Appstore ve Google Play'deki yerini aldı
Masaüstü platformlar için Steam üzerinden indirilebilir içerik olarak Football Manager 14'ün "Football Manager Handheld 2014" adlı mobil versiyonu Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

Ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanan fubol yönetim oyunlarından Football Manager'ın mobil versiyonu, masaüstü sürümüne göre kısıtlı bir içerikle karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteğinin ve Türk liginin bulunmadığı oyunda Career, Challenge ve My Club olmak üzere 3 farklı oyun modu ve 14 ülkenin ligleri yer alıyor.

Career modunda herhangi bir takım seçerek o takımın başına geçip teknik direktörlük kariyerinize ilk adımı atabilirsiniz. Risklerle dolu bir oyun modu olan Challenge'de de düşüşte olan bir takımın başına geçerek işleri yoluna koymak için mücadele edebilirsiniz. My Club modunda ise, kendi kulübünüzü oluşturarak bunu oynanabilir liglere ekleyebilirsiniz. 

Appstore'da 17.99 TL'den Google Play'de ise, 9.99$'dan mobil oyuncuların beğenisine sunulan Football Manager Handheld 2014'e aşağıdaki market bağlantıları üzerinden ulaşabilirsiniz.


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talerk 6 yıl en beğenilen
Fm telefonda oynanacak kadar basit bir oyun değildir. Nokta
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kartal0001903 5 yıl
Oyunu yükledim ama hiçbir oyuncunun resmi yok lütfen yardım
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Bu oyuna bu para verilmez
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Hyponsoinage 6 yıl
Cok pahali ya
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71212514 6 yıl
Wp ye de isteriz
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Brandon Jennings 6 yıl
Oyun 13 e gore cok daha guzel.13 cok kolaydi normal bir takimla Lig sampiyonlar ligi ne varsa alinabiliyordu fakat bunda cok daha zor.Tavsiye ederim eger severseniz birakamazsiniz.
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Brandon Jennings 6 yıl
2010 dan beri oynuyorum telefonda cok zevkli bana gore.Turkiye liginin olmamasinin nedeni TR de fazla satmamasi.
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emre1393 6 yıl
linux a çıkması bence en önemli ayrıntı, artık steam os ile beraber linuxda oyun oynayabilmek için yapımcıların çalıştığını görmek umut verici.
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haxar 6 yıl
Türkiye Liginin oynanma zevki mi var ya sizde yani ,alın bi Premier Lig takımı ama orta seviye bir takım olsun oh mis :)
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JoeyBane 6 yıl
Hiç bir tad alınmıyor..
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Thailand 6 yıl
şimdi gördüm çıktıgını bir fm bağımlısı olarak tabikide fiyatına bakılmaksızın alıyorum :)
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aytaccgl 6 yıl
2013'e göre çok daha iyi olmuş, pc'deki zevki vermez ama büyük gelişme var. 18 lira verilir mi bilmiyorum ama tavsiye ederim...
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Mazzini 6 yıl
14 ülkenin ligi var ama bizim yok bu 14 ülkenin arasına giremeyecek kadar kötümü ligimiz FM yapımcıları sorarım size.
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