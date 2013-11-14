Football Manager 14'ün mobil versiyonu Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Masaüstü platformlar için Steam üzerinden indirilebilir içerik olarak Football Manager 14'ün "Football Manager Handheld 2014" adlı mobil versiyonu Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.





Ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanan fubol yönetim oyunlarından Football Manager'ın mobil versiyonu, masaüstü sürümüne göre kısıtlı bir içerikle karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteğinin ve Türk liginin bulunmadığı oyunda Career, Challenge ve My Club olmak üzere 3 farklı oyun modu ve 14 ülkenin ligleri yer alıyor.





Career modunda herhangi bir takım seçerek o takımın başına geçip teknik direktörlük kariyerinize ilk adımı atabilirsiniz. Risklerle dolu bir oyun modu olan Challenge'de de düşüşte olan bir takımın başına geçerek işleri yoluna koymak için mücadele edebilirsiniz. My Club modunda ise, kendi kulübünüzü oluşturarak bunu oynanabilir liglere ekleyebilirsiniz.





Appstore'da 17.99 TL'den Google Play'de ise, 9.99$'dan mobil oyuncuların beğenisine sunulan Football Manager Handheld 2014'e aşağıdaki market bağlantıları üzerinden ulaşabilirsiniz.



