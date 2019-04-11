Ford CEO’su: “Şirket olarak otonom araçları gözümüzde büyütmüş olabiliriz”

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Otomobil endüstrisi devlerinden Ford’un CEO’su Jim Hackett, bu hafta içinde yaptığı açıklamayla; şirketin otonom araçlarla ilgili beklentisini düşürdüğünü ifade etti. Hackett’e göre piyasaya çıkacak ilk araçların sınırları olacak. CEO’nun bir etkinlikte sarf ettiği, “Otonom araçların hayatımızda yer alma fikrini gözümüzde büyüttük.” sözlerinin gündeme damga vurduğu belirtiliyor.

Hackett’e göre Ford’un 2021 yılında piyasaya sürmeyi düşündüğü otonom araç filosunun uygulama alanı oldukça kısıtlı olacak. CEO bahsi geçen durumu izah ettiği açıklamada, “Araçlar, coğrafi mevki koruma duvarı sınırlarına çıkamayacak. Çünkü mesele sanılandan çok daha büyük.” ifadelerini kullanmış.

Hackett’ın yapmış olduğu söz konusu açıklamalar ise şirketin otonom araçlar CEO’su Sherif Markaby’in yaklaşık altı ay önce paylaştığı detayların üzerine gelmiş gibi görünüyor. Markaby’e göre Ford; teknolojinin geliştirilmesi için 4 milyar dolardan fazla harcamış durumda. Bahse konu meblağ içindeki 1 milyar dolarlık bedel ise şirketin araçlarında kullanmayı düşündüğü, “Argo” adlı yapay zekâ sistemine harcanmış.

Başka firmalar da erken umut bağlandığının farkında

Otonom araç beklentileri konusunda Ford gibi düşünen başka firmalar da olduğu biliniyor. Yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların ardından, bazı şirketler de beklentilerini çok yüksek tuttuklarından dem vuruyor. Örneğin Uber’in bu hafta başında yaptığı tahmin, otonom araç filosunun yollara çıkması için uzunca bir süre gerektiği yönünde gerçekleşmiş. Geçtiğimiz sene otonom taksi servisini hayata geçiren Waymo ise söz konusu hizmeti maalesef genel kullanıma henüz sunabilmiş değil. Hâlihazırda şirketin taksi hizmetini, Phoenix-Arizona’da coğrafi mevki koruma duvarı ile sınırlandırılmış belirli alanlarda verebildiği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Hackett’in otonom araçlara yönelik kısa vade beklentilerinde bir azalma olduğu anlaşılsa da CEO, teknolojinin barındırdığı potansiyele sonuna kadar inandığını ifade etmiş. Hackett, “Teknoloji piyasaya çıktığında çok etkili olacak” sözü ile ise Ford’un otonom araç işinden vazgeçmeyeceğini vurgulamak istiyor.

https://www.engadget.com/2019/04/10/ford-ceo-says-the-company-overestimated-self-driving-cars/