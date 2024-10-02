Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport geliyor

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Ford, yakında Türkiye’deki otomobil pazarında daha fazla rol oynamaya başlayacak. Ford’un resmi Türkiye web sitesi ve sosyal hesaplarından yapılan duyuruda “Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de!” açıklaması yapıldı. Bu, yeni Ford araçlarının Türkiye’ye geleceğine işaret ediyor.

Ford'dan Türkiye'ye çıkarma

Ford, sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’ye geleceğini söylese de henüz spesifik detaylar vermedi. Bunun yanında gazetesi Emre Özpeynirci ise Ford’un Türkiye planlarını paylaştı. Ford, Türkiye’de halihazırda ticari araçlar kategorisinde lider durumda. Yılın bu zamanına kadar toplamda 47 binden fazla ticari araç satan Ford, otomobil tarafında ise sadece 20 bin araç sattı. Ancak yeni araçlar ile bu durum değişebilir.

Tam Boyutta Gör Özpeynirci’ye göre otomotiv devi, bu ay içerisinde Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de de üretilen F-150 (F-150 SuperCab XLT) ve Kanada'da üretilen Edge modellerini Türkiye’ye sokacak. Henüz bu araçlar için bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak bunların yakında belli olacağı belirtiliyor.

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Ford, 2025’in ilk çeyreğinde ise Avrupa üretimi elektrikli modeller Explorer ve Capri modellerini satışa sunacak. Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'da gelecek modeller arasında bulunuyor.

Avrupa’dan ve Afrika’dan gelecek araçlarda ek gümrük vergileri bulunmuyor. Bunlara ek olarak ABD’den gelen ticari araçlarda da ek gümrük vergileri yok. Ek olarak Meksika ve Kanada'dan ithal edilen içten yanmalı araçlar için de ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı aranmıyor.

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Ford F-150, Edge ve Bronco Sport Türkiye’ye geliyor