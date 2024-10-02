Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport geliyor

Ford'dan Türkiye'ye çıkarma
Ford, sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’ye geleceğini söylese de henüz spesifik detaylar vermedi. Bunun yanında gazetesi Emre Özpeynirci ise Ford’un Türkiye planlarını paylaştı. Ford, Türkiye’de halihazırda ticari araçlar kategorisinde lider durumda. Yılın bu zamanına kadar toplamda 47 binden fazla ticari araç satan Ford, otomobil tarafında ise sadece 20 bin araç sattı. Ancak yeni araçlar ile bu durum değişebilir.
Ford, 2025’in ilk çeyreğinde ise Avrupa üretimi elektrikli modeller Explorer ve Capri modellerini satışa sunacak. Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'da gelecek modeller arasında bulunuyor.
Avrupa’dan ve Afrika’dan gelecek araçlarda ek gümrük vergileri bulunmuyor. Bunlara ek olarak ABD’den gelen ticari araçlarda da ek gümrük vergileri yok. Ek olarak Meksika ve Kanada'dan ithal edilen içten yanmalı araçlar için de ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı aranmıyor.
Kaynakça https://www.ford.com.tr/gelecek-araclar https://x.com/eozpeynirci/status/1841395509002375666 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.