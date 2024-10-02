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    Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport geliyor

    Ford’un resmi Türkiye web sitesi ve sosyal hesaplarından yapılan açıklamada “Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de!” açıklaması yapıldı. Yeni Ford’lar Türkiye’ye geliyor.
    Ford F-150, Edge ve Bronco Sport Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv devi Ford, yakında Türkiye’deki otomobil pazarında daha fazla rol oynamaya başlayacak. Ford’un resmi Türkiye web sitesi ve sosyal hesaplarından yapılan duyuruda “Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de!” açıklaması yapıldı. Bu, yeni Ford araçlarının Türkiye’ye geleceğine işaret ediyor.

    Ford'dan Türkiye'ye çıkarma

    Ford, sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’ye geleceğini söylese de henüz spesifik detaylar vermedi. Bunun yanında gazetesi Emre Özpeynirci ise Ford’un Türkiye planlarını paylaştı. Ford, Türkiye’de halihazırda ticari araçlar kategorisinde lider durumda. Yılın bu zamanına kadar toplamda 47 binden fazla ticari araç satan Ford, otomobil tarafında ise sadece 20 bin araç sattı. Ancak yeni araçlar ile bu durum değişebilir.

    Ford F-150, Edge ve Bronco Sport Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Özpeynirci’ye göre otomotiv devi, bu ay içerisinde Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de de üretilen F-150 (F-150 SuperCab XLT) ve Kanada'da üretilen Edge modellerini Türkiye’ye sokacak. Henüz bu araçlar için bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak bunların yakında belli olacağı belirtiliyor.

    Ford, 2025’in ilk çeyreğinde ise Avrupa üretimi elektrikli modeller Explorer ve Capri modellerini satışa sunacak. Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'da gelecek modeller arasında bulunuyor.

    Avrupa’dan ve Afrika’dan gelecek araçlarda ek gümrük vergileri bulunmuyor. Bunlara ek olarak ABD’den gelen ticari araçlarda da ek gümrük vergileri yok. Ek olarak Meksika ve Kanada'dan ithal edilen içten yanmalı araçlar için de ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı aranmıyor.

    Kaynakça https://www.ford.com.tr/gelecek-araclar https://x.com/eozpeynirci/status/1841395509002375666
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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