Skoda en güvenilir otomobil markası!

Dünya çapında faaliyet gösteren pazar araştırması devi JD Power’ın Birleşik Krallık’ta yürüttüğü “Araç Güvenilirlik Anketi” sonuçlarına göre, adada en yüksek güvenilirliğe sahip otomobil markası unvanı Çek otomobil üreticisi Skoda’nın oldu. Anket sonuçlarına göre İngiliz otomobil ekolünün temsilcilerinden Land Rover ise en sonda yerini aldı. Anket 12-36 aylık araç kullanan 13.000 araç sahibinin katılımıyla düzenlendi.

100 araç başına ortaya çıkan problem sayısına göre listelenen otomobil markalarında Skoda’nın ardından Suzuki en güvenilir ikinci otomobil üreticisi olmayı başarırken, bu firmalarda 100 araç başına yaşanan problemler sırasıyla ortalama 62 ve 79 olarak kaydedildi. Koreli otomobil üreticisi Kia ise 100 araç başına 80 problemle üçüncülük koltuğunu kaptı.

Otomobil endüstrisinin problem ortalamasının 100 araç başına 113 olduğu belirlenen ankette, 100 araç başına 179 problemle Land Rover son sırayı aldı. Markayı 174 ve 170 problemle Dacia ve Audi takip etti.

Yaşanılan problemlerle ilgili sınıflandırma da yapılan ankette, kullanıcı cevaplarına göre en çok problem yaşanan alan bilgi-eğlence sistemleri oldu. En çok rastlanan problem ise Bluetooth eşleşmesi olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre Ford ve Volkswagen gibi büyük ölçekli markaların daha az sorun yaşadığı tespit edilirken, problemle karşılaşma olasılığının lüks markalarda daha yüksek olduğu da kaydedildi.

Ayrıca kullanıcı eğilimlerinin de ölçüldüğü ankette, bir markada sorun yaşayan kullanıcıların o markadan başka bir otomobili bir dahaki alımlarında tercih etmeyecekleri sonucuna da varıldı. Problem yaşayanların sadece %38’i bir dahaki alışverişlerinde kesinlikle aynı markayı tercih edeceklerini kaydetti.

“2016 Araç Güvenilirlik Anketi” sonuçlarına göre en güvenilir 10 marka sırasıyla Skoda, Suzuki, Kia, Opel/Vauxhall, Peugeot, Volkswagen, Ford, Seat, Toyota ve Nissan olarak gerçekleşti.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/skoda-named-most-dependable-uk-car-brand-2016-jd-power-survey