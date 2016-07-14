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Skoda en güvenilir otomobil markası!

Yapılan araştırmaya göre Birleşik Krallık’ta en az sorun yaşanan otomobil markası Skoda olurken, İngiliz Land Rover en güvenilir markalar listesinde son sırayı aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Dünya çapında faaliyet gösteren pazar araştırması devi JD Power’ın Birleşik Krallık’ta yürüttüğü “Araç Güvenilirlik Anketi” sonuçlarına göre, adada en yüksek güvenilirliğe sahip otomobil markası unvanı Çek otomobil üreticisi Skoda’nın oldu. Anket sonuçlarına göre İngiliz otomobil ekolünün temsilcilerinden Land Rover ise en sonda yerini aldı. Anket 12-36 aylık araç kullanan 13.000 araç sahibinin katılımıyla düzenlendi.
100 araç başına ortaya çıkan problem sayısına göre listelenen otomobil markalarında Skoda’nın ardından Suzuki en güvenilir ikinci otomobil üreticisi olmayı başarırken, bu firmalarda 100 araç başına yaşanan problemler sırasıyla ortalama 62 ve 79 olarak kaydedildi. Koreli otomobil üreticisi Kia ise 100 araç başına 80 problemle üçüncülük koltuğunu kaptı.
Otomobil endüstrisinin problem ortalamasının 100 araç başına 113 olduğu belirlenen ankette, 100 araç başına 179 problemle  Land Rover son sırayı aldı. Markayı 174 ve 170 problemle Dacia ve Audi takip etti.
Yaşanılan problemlerle ilgili sınıflandırma da yapılan ankette, kullanıcı cevaplarına göre en çok problem yaşanan alan bilgi-eğlence sistemleri oldu. En çok rastlanan problem ise Bluetooth eşleşmesi olarak belirlendi.
Anket sonuçlarına göre Ford ve Volkswagen gibi büyük ölçekli markaların daha az sorun yaşadığı tespit edilirken, problemle karşılaşma olasılığının lüks markalarda daha yüksek olduğu da kaydedildi.
Ayrıca kullanıcı eğilimlerinin de ölçüldüğü ankette, bir markada sorun yaşayan kullanıcıların o markadan başka bir otomobili bir dahaki alımlarında tercih etmeyecekleri sonucuna da varıldı. Problem yaşayanların sadece %38’i bir dahaki alışverişlerinde kesinlikle aynı markayı tercih edeceklerini kaydetti.
“2016 Araç Güvenilirlik Anketi” sonuçlarına göre en güvenilir 10 marka sırasıyla Skoda, Suzuki, Kia, Opel/Vauxhall, Peugeot, Volkswagen, Ford, Seat, Toyota ve Nissan olarak gerçekleşti.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/skoda-named-most-dependable-uk-car-brand-2016-jd-power-survey Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 3 yıl en beğenilen
Ben aracın güvenliğini bluetooth eşleşip eşleşmemesiyle mi tartıcam? Nasıl bir mantık bu ya?
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Guest-F30ED544B 3 yıl
Haber ve anket tamamen sallamasyon. Gerçeği yansıtmıyor. Gerçek testlerde her zaman japonlar ilk 5 i kapar. Aralarında mercedes yer alabilir. Gerçek sonuçlara internetten ulaşabilirsiniz.
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kokomoko 3 yıl
ingilteredeki en güvenilir top 10 listesinin %30 u japon =)) toplamda %40 ı uzak doğulu =)
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dost1984 3 yıl
MİLLETTE BU KAFA VARKEN ANCA OKURUZ BÖYLE
1995 MODEL ARABALAR 11.000 TL
MODEL YAŞI ARTTIKÇA FİYAT DÜŞÜYO
MODEL YAŞI YÜKSELDİKÇE FİYAT ARTIYO
MANTIK ALMIYOR
2014 DEN 2016 EURO %10 ARTMIŞ 2014 DEN 2016 YA AYNI ARACIN FİYATI %40 ARTMIŞ
MİLLET ÇILDIRMIŞ GİBİ ARABA ALIYOR EV ALIYOR
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mipa90 3 yıl
Rootz.
Audiye çok şaşırdım. Skoda ve VWde bildiğim kadarıyla Audiye ait ama biri birinci diğeri ise sonuncu çıkmış. Almanı bilmem de Japondan bir süre daha vazgeçmem.

audi ve skoda vw gruba ait. vw ve skoda audiye ait değil.
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wustti 3 yıl
saçma sapan veriler telefonların antutu vs testlerine benziyor. reel kullanımda volvo hepsini tokatlar.
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parsp 3 yıl
enteresan
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BekirTemel 3 yıl
ilginç
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DUBLO 3 yıl
kendisi das auto familyasındandır o yüzden reklam kokan şeyler.
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atkosturanadam 3 yıl
Araba ureticileri teknolojiyi kullanmayi beceremiyorlar kendi baslarina bence samsung apple ve microsoft tan yardim almalilar.
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jubeii 3 yıl
Bismillahirrahmanirahim.
Daha 15 gun once ayni konulu makale okumustum. Oradada hyundai yaziyordu.
Ne is yauw. Bide land rover çinlilerin deilmiydi. Satin aldilar sanirim. İngilizlerin deil. Gerci ben su milletin bu milletin olayina uyuzum gereksiz bisi.
Ote yandan hic bir urunun servisi bizim memlekettekiyle ayni deil.
Niye cunku ahlaksiz bir milletiz. İngilizin servisini referans alip yola cikmayin.
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skoda, land rover ve
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