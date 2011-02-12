Ford, yeni yayınladığı videoda elektrikli otomobil çeşitlerini karşılaştırıyor

Hybrid, tam elektrikli (EV) ve plug-in hybrid otomobillerini arka arkaya tanıtmaya devam eden Amerikan otomobil üreticisi Ford, yayınladığı yeni bir video ile bu öne çıkan 3 türün farklılıklarını güzel bir animasyonla anlatmaya çalışıyor. Ford'un daha önce de bu konuda girişimleri olmuş ve ilgi çekici bir site hazırmıştı. İlgili sitenin ayrıntılarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Ford yayınladığı video ile EV, hybrid ve plug-in hybrid otomobiller arasındaki farklarla ilgili kafa karışıklarının artık giderilmesini hedefliyor. Videoda elektirkli Ford otomobilleri Focus Electric, C-MAX Energi Plug-in Hybrid, C-MAX Hybrid, Fusion Hybrid ve Transit Connect Electric birbirleriyle karşılaştırılarak farklılıklar animasyon olarak gösterilmiş.

Otoriteler, hem kendi elektrikli otomobillerinin reklamını yapan hem de potansiyel elektrikli otomobil müşterilerinin kafasındaki soru işaretlerini gideren Ford'un önemli bir iş çıkardığı konusunda hemfikir. Bundan sonra da Ford'un bu tarz reklam filmleri ve animasyonlar yayınlayıp elektrikli otomobiller ile ilgili bütün soru işaretlerini yok etmesi bekleniyor.