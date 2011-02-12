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Ford, yeni yayınladığı videoda elektrikli otomobil çeşitlerini karşılaştırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Hybrid, tam elektrikli (EV) ve plug-in hybrid otomobillerini arka arkaya tanıtmaya devam eden Amerikan otomobil üreticisi Ford, yayınladığı yeni bir video ile bu öne çıkan 3 türün farklılıklarını güzel bir animasyonla anlatmaya çalışıyor. Ford'un daha önce de bu konuda girişimleri olmuş ve ilgi çekici bir site hazırmıştı. İlgili sitenin ayrıntılarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Ford yayınladığı video ile EV, hybrid ve plug-in hybrid otomobiller arasındaki farklarla ilgili kafa karışıklarının artık giderilmesini hedefliyor. Videoda elektirkli Ford otomobilleri Focus Electric, C-MAX Energi Plug-in Hybrid, C-MAX Hybrid, Fusion Hybrid ve Transit Connect Electric birbirleriyle karşılaştırılarak farklılıklar animasyon olarak gösterilmiş.

Otoriteler, hem kendi elektrikli otomobillerinin reklamını yapan hem de potansiyel elektrikli otomobil müşterilerinin kafasındaki soru işaretlerini gideren Ford'un önemli bir iş çıkardığı konusunda hemfikir. Bundan sonra da Ford'un bu tarz reklam filmleri ve animasyonlar yayınlayıp elektrikli otomobiller ile ilgili bütün soru işaretlerini yok etmesi bekleniyor.


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Python 8 yıl en beğenilen
video güzel olmuş :)
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DH Misafiri 7 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: gun
Harbiden aşırı cahil ve zor anlayan ABD geneline gore hazirlanmis bir video.
bence her konuda cahil değiller. ama tasaruf konusuda gerçekten cahil bi toplum herşeyi abartarak yapıyolar bu video da tam onlara hitap ediyo...
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ceoole 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: gun
Harbiden aşırı cahil ve zor anlayan ABD geneline gore hazirlanmis bir video.
bence her konuda cahil değiller. ama tasaruf konusuda gerçekten cahil bi toplum herşeyi abartarak yapıyolar bu video da tam onlara hitap ediyo...
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gun 8 yıl
Abd genelinde liseden okuma yazmasi duzgun olmadan mezun verdiklerini kendileri itiraf ediyorlar.
Gencler suclu olmadan mezun olabilirlerse kendilerini sansli hissediyorlar. Kizlar ise hamile kalmazlarsa sanlilar. Bunlar olmasin diye okuldan sogutmamak adina ders mufredatlari inanilmaz geri.
Dusunun ben ilkokulda iken hocamdan daha iyi matematik biliyordum ki zayif yanimdir o.
Ben genelden bahsediyorum. Ama basarili olduklari yan %1 lik kesimi inanilmaz iyi egitiyorlar. Hemen normal siniflardan aliyor, ozel sinifa koyuyorlar oda yetmez ise ozel okula topluyorlar. Yurtdisindan lise seviyeainde iken bursla co basarili ama fakir gencleri geirtiyorlar. Bu kisiler ABD yi yonetirken, digerleri fast food da calismaya gonderiliyor.
Ben bu kadar ilgisiz bir genclikten bu kadar iyi yometiciler cikmasi yonunden tebrik ediyorum. Ama bu gercegi degistirmez.
İrkcilik yapmiyorum aksine cok severim kendilerini. Yanlis anladiniz. Oyle bir anlam yuklemek istemedim.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel
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ParsLorD 8 yıl
Hayatta elektrikli arabaya değil bisiklete binmedim binmemde araba dediğin bastın mı gitmesi lazım. Elektrikli arabalar mı bizi taşır biz mi onları taşırız bilemem... Hele bide FORD :(
Fordların sadece amerikan olanını tercih ederim...
Bu arada adamlar cahil olsaydı dünyayı avcunun içinde oynatamazdı.
Irkçılık yapmayalım...
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gun 8 yıl
Harbiden aşırı cahil ve zor anlayan ABD geneline gore hazirlanmis bir video.
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fezalii 8 yıl

gun

Harbiden aşırı cahil ve zor anlayan ABD geneline gore hazirlanmis bir video.


Adamlar herkesin anlayabileceği basit güzel bir video yapmış ama yorum ilginç

neymiş amerikalılar gerizekalıymış

Amerikan hayranlığım falan yok ama bu masalıda bırakmak lazım, onar salak biz zeki olduğumuz için biz dünya deviyiz onlar mağarada yaşıyor değilmi.
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Python 8 yıl en beğenilen
video güzel olmuş :)
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sight 8 yıl
Çok güzel video
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