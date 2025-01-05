Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıktı

Turist akınına uğruyor
Evin 340-400 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak, çevrimiçi platform Flexmls'de satıcılar, dizinin popülerliği nedeniyle bunun için 3.995.000 dolar istiyorlar. Walter White'ın tek katlı evinde mutfak, gömme kiler, yemek odası, oturma odası, 3 yatak odası, 2 banyo, havuz ve barbekü alanı bulunan kendi arka bahçesine ek olarak kapalı bir garaj mevcut.Kaynakça https://my.flexmls.com/SonyaAvila/search/shared_links/BSXpR/listings/20250102181437949087000000 https://apnews.com/article/breaking-bad-house-albuquerque-e59088b9636565c3385bd13081afbb83 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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