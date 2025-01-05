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Tam Boyutta Gör Sony Pictures'ın fenomen dizisi Breaking Bad'de yer alan White ailesinin evi ABD'de satışa çıkarıldı. İkonik evin gerçek sahipleri, dizinin popülaritesi nedeniyle sürekli ziyaretçi akınına uğramaktan yorulduklarını belirterek bu kararı aldılar.

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Turist akınına uğruyor

Evin 340-400 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak, çevrimiçi platform Flexmls'de satıcılar, dizinin popülerliği nedeniyle bunun için 3.995.000 dolar istiyorlar. Walter White'ın tek katlı evinde mutfak, gömme kiler, yemek odası, oturma odası, 3 yatak odası, 2 banyo, havuz ve barbekü alanı bulunan kendi arka bahçesine ek olarak kapalı bir garaj mevcut.

Tam Boyutta Gör White ailesinin evi Albuquerque'nin en ünlü simgesi olmaya devam ediyor ve dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor. Bazıları sadece ünlü binayı görmek için değil, aynı zamanda bölümlerden birinde Walter White'ın yaptığı gibi evin çatısına pizza atmak için de geliyor.

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Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıktı