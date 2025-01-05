Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıktı

    Breaking Bad dizisinde Walter White'ın evi olarak kullanılan Albuquerque, New Mexico'daki ev 4 milyon dolar fiyatla satışa çıkarıldı.                            
    Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony Pictures'ın fenomen dizisi Breaking Bad'de yer alan White ailesinin evi ABD'de satışa çıkarıldı. İkonik evin gerçek sahipleri, dizinin popülaritesi nedeniyle sürekli ziyaretçi akınına uğramaktan yorulduklarını belirterek bu kararı aldılar.

    Turist akınına uğruyor

    Evin 340-400 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak, çevrimiçi platform Flexmls'de satıcılar, dizinin popülerliği nedeniyle bunun için 3.995.000 dolar istiyorlar. Walter White'ın tek katlı evinde mutfak, gömme kiler, yemek odası, oturma odası, 3 yatak odası, 2 banyo, havuz ve barbekü alanı bulunan kendi arka bahçesine ek olarak kapalı bir garaj mevcut.

    Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    White ailesinin evi Albuquerque'nin en ünlü simgesi olmaya devam ediyor ve dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor. Bazıları sadece ünlü binayı görmek için değil, aynı zamanda bölümlerden birinde Walter White'ın yaptığı gibi evin çatısına pizza atmak için de geliyor.
    Kaynakça https://my.flexmls.com/SonyaAvila/search/shared_links/BSXpR/listings/20250102181437949087000000 https://apnews.com/article/breaking-bad-house-albuquerque-e59088b9636565c3385bd13081afbb83
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    troll duo isimleri eca termostatik vana kafası kırıldı winrar şifre kaldırma dexter izle peugeot 508 225 hp

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO 15.6&quot; V15
    LENOVO 15.6" V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız