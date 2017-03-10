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Fortune çalışılacak en iyi 100 şirketi açıkladı: Google yine zirvede

Fortune dergisi dünyanın çalışılacak en iyi 100 şirketini açıkladı. Google üst üste 6.kez listenin ilk basamağına yerleşirken Microsoft ve Apple listede yer bulamadı.
2 yıl
3,5b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fortune çalışılacak en iyi 100 şirketi açıkladı: Google yine zirvede
 

ABD’nin köklü iş dünyası dergisi Fortune, yaklaşık 20 yıldır açıkladığı ve listede bulunan şirketler için önemli bir prestij göstergesi olarak kabul edilen ‘’Çalışılacak En İyi 100 Şirket’’ listesini bu yıl da paylaştı. Şirketlerin; ödemeler, ikramiyeler, çalışma süreleri, çalışma ortamları gibi pek çok ölçüte göre değerlendiği listede Google bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmadı ve üst üste 6.kez çalışılacak en iyi şirket unvanının sahibi oldu. Peki Google’ı bu yıl üst üste 6. kez olmak üzere toplamda 8 defa bu listenin ilk basamağına yerleştiren nitelikleri neler?

Eğlenceli çalışma kültürü ve çalışanlar için uygun çalışma ortamıyla zaten dünyadaki pek çok insanın çalışmak istediği Google’ın birinci sıraya yerleşmesinin nedenlerini Fortune yazdığı değerlendirme yazısında okurlarıyla paylaştı. Teknoloji devinin çalışanlarına sunduğu ücretsiz gurme yemekleri, saç kesimleri ve çamaşırhane hizmetleri gibi lüks ikramlarıyla ünlü olduğunu belirten Fortune ama tüm bunların ötesinde Google’ın çalışanlarının moralini yüksek tutmak için sürekli olarak araştırmalar yaptığını ve araştırma sonuçlarına göre hareket ettiğini dile getirdi. Örneğin Google, annelerin hamilelik sonrasında işlerinden ayrıldığını fark etti ve hamilelik sonrası ebeveynlik izninin süresini uzattı ve böylece çalışan annelerin yüzde 50 daha az yıprandığı tespit edildi.

Başarılı Bir Çalışma Kültürü 

Bu başarılı analizlerin yanı sıra Fortune’a göre şirketin sahip olduğu kültür de çok önemli. Siyahi çalışanları ve cinsiyet değiştirmiş çalışanları için özel aktiviteler sunan ve destek olan şirket, bilinçsiz önyargı atölyesi adını verdiği ve şirket çalışanlarının %70’ine yakınının katıldığı çalışmalarla Google’ın "güvenli ve kapsayıcı" bir işyeri olduğunu hatırlatarak çalışanların performansını hep yüksek tutuyor.

Listeyi hazırlarken 230.000’den fazla çalışanla irtibata geçen Fortune; çalışanlardan şirketlerini liderlik kalitesi, meslektaşları ile olan ilişkiler ve kişisel ve mesleki hedefleri için destek temelinde değerlendirmelerini istedi ve Google’da çalışanların yüzde 97’si mükemmel bir işyerine sahip olduğunu belirtti. Google her ne kadar listede zirvede yer alıyor olsa da liste çok fazla teknoloji şirketini barındırmıyor. Özellikle Google’ın iki önemli rakibi olarak gördüğü Microsoft ve Apple’ın listede bulunmuyor oluşu bu iki şirketin başarılı bir şirket kültürü oluşturmak için önlerinde daha çok yolunun olduğunu gözler önüne seriyor.


http://wccftech.com/google-fortune-100-ranking/ Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen There goes your life
There goes your life

Bu denli büyük bir şirketin çalışana özgürlük sunacağını, güvende hissettireceğine inanmıyorum. Tüm büyük şirketlerde olduğu gibi bürokrasiden geçilmiyordur.

Google’da çalışanların yüzde 97’si mükemmel bir işyerine sahip olduğunu belirtmiş. Ama sen çok daha iyi bilirsin tabi.
There goes your lifeBu denli büyük bir şirketin çalışana özgürlük sunacağını, güvende hissettireceğine inanmıyorum. Tüm büyük şirketlerd...
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Batumatu 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
denetimsiz güç, güç değildir !

Peki.
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BekirTemel 2 yıl
Gugula bülbül şarkısı eşliğinde tebrik ediyorum
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WB 2 yıl
Diger sirketlerden bazilarini yazsaniz haber yapmis olurdunuz..
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There goes your life 2 yıl
Bu denli büyük bir şirketin çalışana özgürlük sunacağını, güvende hissettireceğine inanmıyorum. Tüm büyük şirketlerde olduğu gibi bürokrasiden geçilmiyordur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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myhotyro 2 yıl There goes your life
There goes your life

Bu denli büyük bir şirketin çalışana özgürlük sunacağını, güvende hissettireceğine inanmıyorum. Tüm büyük şirketlerde olduğu gibi bürokrasiden geçilmiyordur.

Google’da çalışanların yüzde 97’si mükemmel bir işyerine sahip olduğunu belirtmiş. Ama sen çok daha iyi bilirsin tabi.
Yanıtla +28
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SEO-Uzmanı 2 yıl
denetimsiz güç, güç değildir !
1 Yanıt Yanıtla
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Batumatu 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
denetimsiz güç, güç değildir !

Peki.
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