BlackBerry Aurora tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında rekabet gücünü kaybettikten sonra donanım üretiminden tamamen çekilen BlackBerry, bir ara modellerin üretimini yaptırsa da daha sonra isim hakkını tamamen Çinli TCL firmasına devretmişti. MWC 2017 fuarında ilk BlackBerry telefonunu tanıtan TCL, hemen ardından ikinci modeli de resmiyete kavuşturdu.

Yaygın kitlelere hitap edecek

BlackBerry Aurora ismini taşıyan yeni akıllı telefon donanımı açısından giriş seviyesine hitap ediyor. Sınıfında farklılaşma adına daha büyük RAM kapasitesi ve elbette güvenliği sağlayan BlackBerry DTEK yazılımları modelde yerini almış.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde Android 7.0 işletim sistemi yer alıyor.

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Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3000mAh kapasiteli bataryanın yanında çift SIM barındıran ilk BlackBerry telefonu olarak dikkat çekiyor.

BlackBerry Aurora modelinin fiyatı 260$ civarında. Ön siparişler Endonezya’da başlamış durumda. İlerleyen günlerde yaygın satışa açılması bekleniyor.