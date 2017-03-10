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BlackBerry Aurora tanıtıldı

BlackBerry’nin isim hakkını TCL firmasına devretmesinin ardından yeni telefonlar birbiri ardına gelmeye başladı. Şimdi sırada BlackBerry Aurora akıllı telefonu var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında rekabet gücünü kaybettikten sonra donanım üretiminden tamamen çekilen BlackBerry, bir ara modellerin üretimini yaptırsa da daha sonra isim hakkını tamamen Çinli TCL firmasına devretmişti. MWC 2017 fuarında ilk BlackBerry telefonunu tanıtan TCL, hemen ardından ikinci modeli de resmiyete kavuşturdu.

Yaygın kitlelere hitap edecek

BlackBerry Aurora ismini taşıyan yeni akıllı telefon donanımı açısından giriş seviyesine hitap ediyor. Sınıfında farklılaşma adına daha büyük RAM kapasitesi ve elbette güvenliği sağlayan BlackBerry DTEK yazılımları modelde yerini almış.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde Android 7.0 işletim sistemi yer alıyor.

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Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3000mAh kapasiteli bataryanın yanında çift SIM barındıran ilk BlackBerry telefonu olarak dikkat çekiyor.

BlackBerry Aurora modelinin fiyatı 260$ civarında. Ön siparişler Endonezya’da başlamış durumda. İlerleyen günlerde yaygın satışa açılması bekleniyor.

 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Aurora-is-now-official-CEO-John-Chen-videos-congratulatory-message_id91851 Yorum Yaz
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wox 2 yıl en beğenilen
bi insan batmak için bu kadarmı çaba harcar..bu tasarımla ne kadar cihaz satmayı planlıyorlar..
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Esat1993can 2 yıl
cihaz endonezya taylant gibi ülkelerde satışa çıkacak. Giriş seviyesi bir cihaz. Dengesiz özellikleri var ama kötü denemez bence TR de edinmek 950 TL ye tekabul eder. 950 tl yede birçok insan için kullanılabilir bir cihaz bence. iphone la kıyaslıyorsunuz. iphone la Priv ve Yeni çıkan KEYone cihazlarını kıyaslarsınız anlarım da . Bunu kıyasmak adaletsizlik olur.
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szr1907 2 yıl
Kenardaki çerçeveye 4. Köprüyü yapsak olur bence
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TazeHukukcu 2 yıl
Telefon 260 dolar beyler 400 dolar falan değil. Fiyatına göre gayet güzel şeyler sunuyor. Blackberry firmasını kötülemek moda olmuş burada.
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CuneytKarahan 2 yıl
Giriş seviyesi telefon diyorlar, daha ne bekliyorsunuz acaba? Gerçekten çok acayip insanlar var burada.
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emre_fan_club 2 yıl
İlk defa çirkin bir bb görüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
HTC ,Blackberry ve Sony'nin kafasını Allah kimseye yaşatmasın...
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neo01470 2 yıl
100 dolardan satar başkada etmez
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canmania 2 yıl
her sene farkı isim bulmaya çalışacağına devam et curve,torch,bold la
Curve sd425 , 720p , 8 mp kamera 2 gb ram,
Torch sd6x ,1080p , 12 mp kamera ,4gb ram,
Bold sd835,2k, 16mp kamera , 6gb ram yap gitsin reyiz
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alemburda34 2 yıl
Bu ne ya 7 yil once bu modeli tasarlayim skmdi mi piyasaya suruyorlar. Tasarim tas devrinden kalma. 4 gb rame s425 yakismis mi hic pes valla
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esmerbuyucu 2 yıl
Yine Android yine çöp. Blackberry bence çekilsin bu işten.
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