Fossil, akıllı saat pazarında vites artırıyor





Giyilebilir cihaz pazarına hızlı bir giriş yapan ve geçen yılın sonlarında Fossil Q serisini tanıtan lüks saat üreticisi Fossil, CES 2016 tüketici elektroniği fuarına da yeni bir akıllı saati ile geldi. Yeni Fossil Q54 Pilot, firmanın ikinci analog kadranlı akıllı saati olacak.





Fossil Q serisinde hali hazırda Android Wear işletim sistemli Founder ile analog kadranlı Grant modelleri yer alıyordu. Ayrıca Reveler ve Dreamer adında da iki fitness bilekliği yer alıyordu. Fossil Q54 Pilot, firmanın orijinal Pilot 54 kol saati tasarımını temel alıyor. Akıllı özellikler ise LED bildirim ve titreşim ile kullanıcıya sunuluyor.





Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri takip edebilen Q54 Pilot, uyumlu uygulama üzerinden detaylı istatistikler sunarken, kullanıcının çalışma programlarını da kendi üzerinden uyarı olarak iletebiliyor. Yine gelen çağrı, mesaj, uygulama bildirimleri de kullanıcıya yansıtılabiliyor.





Intel tarafından geliştirilen bir platform kullanan Q54 Pilot, iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu. Batarya konusunda net bir açıklama yok ancak önceki model 1 haftaya kadar kullanım süresi sunuyordu. Fossil Q54 Pilot 175$-215$ arasında bir fiyat etiketi ile bahar aylarında satışa sunulacak.





Yeni akıllı saat haricinde fitness takip bileklikleri için 2 yeni versiyon ve Fossil Q uygulamasına ise ayrıntılı rapor çıkarma, profil fotoğrafı, daha fazla üçüncü taraf uygulama desteği gibi özellikler de firmanın bu yıl sunacağı yenilikler arasında.

http://androidcommunity.com/fossil-unleashes-new-smartwatch-and-accessories-at-ces-2016-20160107/