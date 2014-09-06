Fossil ve Intel giyilebilir cihazlar için işbirliği yapıyor





Saat konusunda dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan Fossil bir süredir giyilebilir cihaz pazarına adım atmanın yollarını araştırmaktaydı. Firma bu konuda Intel ile işbirliği yapma kararı aldı.





Fossil'in planlarındaki ilk aşama Android Wear işletim sistemi taşıyan bir akıllı saat geliştirmek. Daha sonra bilezik, kolye, el çantası gibi takı ve aksesuar alanında da Fossil'in hamlelerini görmek mümkün olacak. Ancak firma ne zaman ve ne tür giyilebilir cihazlar piyasaya süreceğini netleştirmedi.





Akıllı saatlerin ve bilekliklerin tüketici tarafından olumlu karşılanması ve ilgi görmesi üreticileri bilezik, kolye gibi daha çok bayanlara hitap eden takılara yönlendirmiş durumda. Zira akılıı saatler biraz daha erkek tüketicilere hitap eden tasarımlara sahip ve bayan tüketiciler için takı formatındaki cihazlar daha çok ilgi görecek gibi duruyor.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/09/05/fossil-group-and-intel-announce-collaboration-to-develop-innovation-in-wearable-technology?linkId=9521462