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Fossil ve Intel giyilebilir cihazlar için işbirliği yapıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fossil ve Intel giyilebilir cihazlar için işbirliği yapıyor

Saat konusunda dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan Fossil bir süredir giyilebilir cihaz pazarına adım atmanın yollarını araştırmaktaydı. Firma bu konuda Intel ile işbirliği yapma kararı aldı.

Fossil'in planlarındaki ilk aşama Android Wear işletim sistemi taşıyan bir akıllı saat geliştirmek. Daha sonra bilezik, kolye, el çantası gibi takı ve aksesuar alanında da Fossil'in hamlelerini görmek mümkün olacak. Ancak firma ne zaman ve ne tür giyilebilir cihazlar piyasaya süreceğini netleştirmedi. 

Akıllı saatlerin ve bilekliklerin tüketici tarafından olumlu karşılanması ve ilgi görmesi üreticileri bilezik, kolye gibi daha çok bayanlara hitap eden takılara yönlendirmiş durumda. Zira akılıı saatler biraz daha erkek tüketicilere hitap eden tasarımlara sahip ve bayan tüketiciler için takı formatındaki cihazlar daha çok ilgi görecek gibi duruyor.  

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/09/05/fossil-group-and-intel-announce-collaboration-to-develop-innovation-in-wearable-technology?linkId=9521462 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
semih_avcı 4 yıl
Tasarım olarak o kadar zevksiz akıllı saatler çıkıyor ki uzaya gemi fırlatsa yine de kullanılmayacak şekilde. Ya; Armani, Tissot, tagheur gibi markalarla anlaşma yapılmalı ya da piyasanın yeni Steve Jobs'a ihtiyacı olucak...
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Cem 4 yıl
Saat firmaları önümüzdeki 10 yılda birer birer silinip yok olacaklar çok nadir firmalar kalıp teknolijiyle geleneksel saat kültürünü karıştırıp sunacaklar ama sonunda onlarda yok olacak. Kapanacak olan firmalar şanslıysa bazıları satın alınıp birleşmeler yaşanabilir.
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oyuncu11790 4 yıl
Günümüzdeki saatler geçmişteki köstekli saatler konumuna mı düşecek acaba ?
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kımyasal 4 yıl
Köklü otomatik ve quartz saat üreticileri yok olmamak için akıllı saat konseptine uyum sağlamaları şart,nedeni ise otomatik saat nedir bilmeyen bir neslin artık pazara hakim olması ve bunların taleplerinin ( oyuncaklarının ) karşılanması gerek.
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