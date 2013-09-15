Fotoğraf düzenleme uygulaması Photogene, iOS 7 desteği ile güncellendi

Fotoğrafları üzerinde değişiklik yapmaktan hoşlanan iOS kullanıcıları için hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Photogene, yapılan güncelleme ile 4.0 sürümüne yükseltildi.

Çekilen ya da içerisine eklenen fotoğraflar üzerine farklı filtreler ekleyebilen, kırpma, renk ayarlamaları (histogram ve eğriler dahil), keskinleştirme, kumlana azaltma ayarları ve birçok düzenleme aracı içeren, çok sayıda özel efekt barındıran ve hazırlanan fotoğrafları Flickr, Dropbox, Facebook, Twitter ve Picasa gibi sosyal ağlar üzerine aktarabilen Photogene, yapılan 4.0 güncellemesi ile ilk olarak iOS 7 desteğine, ikinci olarak ise evrensel bir yapıya kavuşmuş durumda. Yani artık hem iPhone, iPod Touch hem de iPad ile aktif olarak kullanılabilen uygulama, ayrıca RAW fotoğraf dosyalarını açabilme ve tam çözünürlükte işleme desteği, daha önce ücretli satılan "PRO" paketin ücretsiz duruma gelmesi ve birçok hatanın çözümü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Photogene uygulamasına burada n ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id363448251?mt=8