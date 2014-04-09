Fotoğraf düzenleme uygulaması Stackables, iPad için de kullanıma sunuldu

Daha önce iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için Samer Azzam tarafından kullanıma sunulan fotoğraf düzenleme uygulaması Stackables, iPad'de için de yayınlandı.





iOS 7'ye uygun bir tasarım anlayışıyla hazırlanan, iPad versiyonuyla daha geniş çalışma alanı sunan ve düzenleme seçenekleri ekranın üst ve sağ tarafına yerleştirilen Stackables, bünyesinde 150 farklı özel efekt, 20 profesyonel düzenleme aracı, 18 farklı harmanlama modu ve 23 adet hazır formül barındırıyor. Bu seçenekler üzerinden sınırsız katman desteğiyle ilginç fotoğraf düzenlemelerinin önünü açan uygulama, hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ile Instagram üzerine aktarabiliyor ve 16MP (4000 x 4000) çözünürlük desteğiyle geliyor. Stackables aynı zamanda fotoğrafların düzenleme sonrası başka uygulamalarda açılmasına da izin veriyor.





Kısa süre için %50 daha ucuza satılan Stackables, 1,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id704236997?mt=8