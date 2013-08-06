Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması EyeEm, yenilenmiş bir ana ekran ile güncellendi

Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması EyeEm, iOS için 3.6 sürümüne güncellendi.

Kendi sosyal ağı içerisinde kullanıcıların farklı fotoğraflara ulaşabildiği, çekilen fotoğrafların 17 farklı filtre seçeneği ile düzenlenebildiği ve bu fotoğrafların Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr ya da Foursquare gibi diğer sosyal ağlar üzerinde paylaşılabildiği uygulama, yakın zamanda Android tabletler üzerine de gelmişti. Bu sefer iOS platformu için 3.6 sürümüne güncellenen EyeEm, tamamen yenilenmiş ana ekrana, basitleştirilmiş kenar menüsüne ve kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan arındırılmış daha stabil bir yapıya kavuşmuş durumda.

EyeEm uygulamasının ücretsiz olarak sunulan iOS sürümüne buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/eyeem-photo-filter-camera/id445638931?mt=8