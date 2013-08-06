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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması EyeEm, yenilenmiş bir ana ekran ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması EyeEm, yenilenmiş bir ana ekran ile güncellendi
Fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması EyeEm, iOS için 3.6 sürümüne güncellendi. 
Kendi sosyal ağı içerisinde kullanıcıların farklı fotoğraflara ulaşabildiği, çekilen fotoğrafların 17 farklı filtre seçeneği ile düzenlenebildiği ve bu fotoğrafların Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr ya da Foursquare gibi diğer sosyal ağlar üzerinde paylaşılabildiği uygulama, yakın zamanda Android tabletler üzerine de gelmişti. Bu sefer iOS platformu için 3.6 sürümüne güncellenen EyeEm, tamamen yenilenmiş ana ekrana, basitleştirilmiş kenar menüsüne ve kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan arındırılmış daha stabil bir yapıya kavuşmuş durumda.
EyeEm uygulamasının ücretsiz olarak sunulan iOS sürümüne buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/eyeem-photo-filter-camera/id445638931?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Cok guzel super
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