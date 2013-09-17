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Fotoğraf kolaj uygulaması CollageIt, yeni özelikler ile 2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf kolaj uygulaması CollageIt, yeni özelikler ile 2.0 sürümüne güncellendi
iOS 5.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch ve iPad modelleri ile kullanılabilen evrensel yapılı fotoğraf kolaj uygulaması CollageIt, yeni özelikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.
Kullanıcıların çektikleri ya da cihazlarına yükledikleri fotoğraflardan hazır şablonlar ile farklı kolajlar oluşturabilen ve hazırlanan bu kolajlar üzerine filtreler, çerçeveler, yazılar ya da farklı fonlar eklenmesine imkan tanıyan CollageIt 2.0, aynı zamanda Facebook, Twitter, Flickr ve Tumblr gibi sosyal ağlarla da aktif olarak bağlantı kurabiliyor, paylaşım yapabiliyor. Gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan kurtulan uygulama, ayrıca artık çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor ve yeni geliştirilen ara yüzü ile eskiye oranla kullanışlı bir deneyim vaat ediyor.

Sade yapısıyla farklı sonuçlar ortaya çıkartabilen CollageIt uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/my/app/collageit-free/id575442281?mt=8 Yorum Yaz
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