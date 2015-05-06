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Fotoğraf odaklı Mac uygulaması Snapselect ücretsiz yapıldı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf odaklı Mac uygulaması Snapselect ücretsiz yapıldı
 
MacPhun'un elinden çıkan OSX 10.9 ve 64-bit sistemler için uyumlu fotoğraf uygulaması Snapselect, Anneler gününe özel olarak ücretsiz yapıldı.
Aperture, iPhoto, Lightroom, Tonality, Snapheal ile FX Photo Studio gibi popüler fotoğraf uygulamaları içerisinde eklenti olarak çalışan Snapselect, temel olarak fotoğraf seçimi noktasında görev yapıyor. Birbirine oldukça benzeyen fotoğraflar içerisinden en iyilerini seçerek kişilere ciddi bir zaman kazancı veren uygulama, bu seçimleri değiştirme şansını da özel bir seçim arayüzü üzerinden veriyor ve genel olarak MacPhun'un diğer uygulamaları gibi modern bir tasarımla geliyor.
Daha önce 18$'a satılan Snapselect uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id935700987?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cocainer 4 yıl
Çok iyi oldu teşekkürler.
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umityasar 4 yıl

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