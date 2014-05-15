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Fotoğraf temelli HDR Expose'un 3.1 sürümü duyuruldu

5 yıl
270
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf temelli HDR Expose'un 3.1 sürümü duyuruldu
Farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ve eklentileri ile tanınan Unified Color Technologies firması, HDR Expose'un 3.1 sürümünü duyurdu.
Windows ve Mac bilgisayar sistemlerinde bağımsız olarak çalışma göstererek kişilerin HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraf oluşturmasına imkan tanıyan HDR Expose, basit hazırlanmış arayüzüyle birden fazla fotoğraf ile çalışma gösterebiliyor ve birçok ince ayarla geliyor. Yayınlanan 3.1 sürümüyle "Panorama Batch Processing Assist" moduna kavuşan ve böylece çoklu HDR düzenlemelerini daha iyi oluşturabilen yazılım, eskiye oranla %35 oranında daha hızlı birleştirme ve açı ayarlama yapabiliyor, panoramalarda oluşabilen istenmeyen hayaletleri daha iyi silebiliyor ve yeniden tasarlanmış sayfalarıyla çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor.
119$ fiyat etiketiyle satılan HDR Expose 3.1'e ve deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/hdr_expose_3.1/ Yorum Yaz
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