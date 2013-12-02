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Fotoğraf uygulaması Geló, iOS platormu için artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf uygulaması Geló, iOS platormu için artık ücretsiz
Apple Store üzerinde uzun zamandır yer alan fotoğraf filtre uygulamalarından Geló, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
James Moore tarafından geliştirilen uygulamalardan Geló, kişilerin çektikleri fotoğrafları farklı geometrik şekiller, renk geçişleri ve karıştırma modlarıyla süslemesine imkan tanıyor. Belirlenen renk kombinasyonlarını kayıt altına alabilen uygulama, küresel konumlama ve EXIF/IPTC metadata bilgilerini de kullanıcılara sunabiliyor ve RGB üzerinden ayarlama imkanı veren sade ara yüzüyle kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.
Eskiden 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Geló uygulamasına şimdi ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id584055229?mt=8 Yorum Yaz
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