Fotoğraf uygulaması ProCam 2, yeni özelliklerle güncellendi

Geçtiğimiz günlerde 2. sürümü kullanıma sunulan fotoğraf uygulaması ProCam, yeni özelliklerle güncellendi.





Samer Azzam adlı geliştiricinin elinden çıkan ProCam 2, iPhone ve iPod Touch modelleri için gelişmiş çekim özellikleri sunabiliyor. Sade ara yüzü ile tek ya da seri çekim, beyaz ayarı ve pozlama ayarı, flaş, dijital yakınlaştırma, dokunma destekli netleme sistemi ve cihazların gücüne bağlı olarak yavaş çekim video ve diğer birçok manuel kontrol ayarı ile gelen uygulama, çekilen fotoğrafları barındırdığı 20 farklı filtre ile süsleyebiliyor ve Time Lapse adı verilen teknik ile videolar hazırlayabiliyor. Yayınlanan 1.3 güncellemesiyle ise içerisine iPhone 5S / 5C / 5 / iPod Touch 5G ile uyumlu olarak 5 yeni farklı (Vignette, White Vignette, Fisheye, Tilt Shift, Kaleidoscope) lens seçeneği eklenen uygulama, aynı zamanda birçok performans geliştirmesine ve hata çözümüne de kavuşuyor.





Kısa süre için ücretsiz olarak elde edilebilen ProCam 2'ye buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id730712409?mt=8