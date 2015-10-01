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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ekim 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Ricoh

Ricoh'dan sınırlı sayıda üretilen GR II paketi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün geri plandaki isimlerinden Ricoh, GR ürün gamının 10. yılını kutlamak amacıyla özel bir GR II fotoğraf makinesi paketi oluşturdu. 1200 adet üretilen paket, GR II yanında birçok faydalı aparat taşıyor ve 23 Ekim tarihinde satışa çıkıyor. Özel taşıma çantası bulunan paketin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. 
Olympus

Olympus OM-D E-M10 Mark 2'nin satışları Kasım ayında yeniden başlıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yeri bulunan Olympus, geçtiğimiz haftalarda yaşanan üretimden kaynaklı sıkıntılar (Plastik bayonetli lenslerin düşme riski) nedeniyle satıştan kaldırdığı OM-D E-M10 Mark 2 fotoğraf makinesini Kasım ayı içerisinde yeniden satışa çıkartıyor. Makinenin gövde fiyatı 650$ seviyesinde yer alırken, 14-42mm lens kombinasyonu içinse 799$ ödemek gerekiyor.
Fujifilm

Fujifilm X-A2 yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz ay içerisinde X-A2 hariç bütün X-Sistem fotoğraf makinelerini güncelleyen ve makinelere Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 desteğini getiren Fujifilm, an itibariyle X-A2'ye de bu desteği getirdi. Yayınlanan v.1.0.1 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon 80D hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon 70D'nin yerini alması beklenen Canon 80D için sonunda sağlam kaynalardan bilgiler gelmeye başladı. CanonWatch'ın haberine göre 28MP'lik bir APS-C sensör taşıyacak olan DSLR fotoğraf makinesi 80D, 70D'den çok daha gelişmiş bir otomatik netleme sistemine (Tahminler 7D Mark 2'de kullanılandan tarafa) sahip olacak, "Focus Peaking" netleme yardımcısı ile gelecek, WiFi ile NFC teknolojileriyle gelişmiş kablosuz bağlantı yetenekleri sunacak ve doğru çıkarsa saniyede 8 kare seri çekim gerçekleştirebilecek. Canon 80D'nin 2016 yılı içerisinde satışa sunulması beklenirken, 2016 NAB fuarında öncesinde de Canon EOS 5D Mark IV'nin de geleceği söylentiler arasında yer alıyor. 

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Elefue 3 yıl
O kadar APS-H haberleri çıktı Canon EOS 80D bari APS-H boyutlu bir sensör kullansa.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
artık mm değerleri ilgimi çekmiyor

genelde en arka ya atılan F değerleriyle ışık oyunları yapmak daha güzel

zaten tüm olay F değerinde bitiyor

ama zaten bu yüzden size fazla bir F değeri vermiyorlar

yani oyuncağınız az :D
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