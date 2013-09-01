Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Eylül 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus OM-D E-M1 fotoğraf makinesi ve 12-40mm f/2.8 Pro lens modeli aynı anda görüntülendi

Resmi duyurusuna az bir zaman kala farklı bilgiler ile detaylanmaya devam eden Olympus'un yemi amiral gemisi OM-D E-M1, ortaya çıkan görseller ile yeniden gündeme geldi. Üzerinde, beraber duyurulması beklenen Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm F2.8 PRO lens modeliyle görüntülenen E-M1, retro ve modern çizgilerin karışımından oluşan bir yapıya sahip. Yeni görsel sayesinde üst bölümünde yer alan bütün tuşların ve tekerleklerin de rahatlıkla görülebildiği fotoğraf makinesi, beklentiler doğru çıkarsa 1450$, M.Zuiko Digital 12-40mm F2.8 lens modeli ise 900$ fiyat etiketlerine sahip olacak.

Canon

DigitalRev, Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi video incelemesini yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer Canon'un kısa zaman önce duyurulan 70D DSLR fotoğraf makinesini inceledi. Özellikle barındırdığı Dual Pixel CMOS otomatik netleme teknolojisi ile dikkat çeken fotoğraf makinesi hakkında her türlü teknik ayrıntının ve makinenin gövde özelliklerinin anlatıldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca hazırlanan videonun da 70D ile çekildiğini belirtmekte fayda var.