Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samsung
Samsung NX3000 önümüzdeki hafta duyurulabilir
Samsung’un kısa süre önce Endonezya merkezli ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi NX3000, gelen son bilgilere göre 5 ile 8 Mayıs tarihleri arasında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. NX2000’in yerine hazırladığı tahmin edilen aynasız fotoğraf makinesi hakkında bilinen tek detay ise kablosuz kontrol ve paylaşma için Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olacağı. (MR)
Canon
Canon yeni bir CMOS sensör üzerinde çalışıyor
Fotoğraf dünyasının önemli ismi Canon, CanonRumors’un elde ettiği %100 kesin olmayan bilgilere göre yeni bir FF (Tam Kare) CMOS sensör üzerinde çalışıyor. Hem DSLR hem de gelecek aynasız sistem fotoğraf makineleri için hazırlandığı söylenen sensör, özellikle düşük üretim maliyeti açısından öne çıkıyor ve bir ihtimalle Foveon benzeri (Farklı renkler için katmanlı dizilim) bir yapıyla gelebileceği söyleniyor. (CR)
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