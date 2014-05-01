Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mayıs 2014"

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Samsung

Samsung NX3000 önümüzdeki hafta duyurulabilir

Samsung’un kısa süre önce Endonezya merkezli ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi NX3000, gelen son bilgilere göre 5 ile 8 Mayıs tarihleri arasında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. NX2000’in yerine hazırladığı tahmin edilen aynasız fotoğraf makinesi hakkında bilinen tek detay ise kablosuz kontrol ve paylaşma için Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olacağı.