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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung NX3000 önümüzdeki hafta duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung’un kısa süre önce Endonezya merkezli ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi NX3000, gelen son bilgilere göre 5 ile 8 Mayıs tarihleri arasında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. NX2000’in yerine hazırladığı tahmin edilen aynasız fotoğraf makinesi hakkında bilinen tek detay ise kablosuz kontrol ve paylaşma için Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olacağı. (MR)


Canon

Canon yeni bir CMOS sensör üzerinde çalışıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli ismi Canon, CanonRumors’un elde ettiği %100 kesin olmayan bilgilere göre yeni bir FF (Tam Kare) CMOS sensör üzerinde çalışıyor. Hem DSLR hem de gelecek aynasız sistem fotoğraf makineleri için hazırlandığı söylenen sensör, özellikle düşük üretim maliyeti açısından öne çıkıyor ve bir ihtimalle Foveon benzeri (Farklı renkler için katmanlı dizilim) bir yapıyla gelebileceği söyleniyor. (CR)


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alien_turk 5 yıl en beğenilen CanTnçr
Bıkmadan, usanmadan hergün yenilikleri takip edip bilgilendirmen için teşekkürler
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my54 5 yıl
Emeğinize sağlık bizde takip ediyoruz, sürekli mobil haberlerden gına geliyor zaten....
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kızılordu 5 yıl
+1 emeğinize sağlık
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Wannabe 5 yıl
Baslarda 2 gube kalmaz sıkılır diyenlere kapak olsun haberlere devam
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theyapici 5 yıl
hayırlısı bakalım kandiliniz kutlu olsun canon çalışmak ve 7d mark2 5 dmark4 1d mega piksel makinelerini yeni sensörle sunmak zorunda
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alien_turk 5 yıl en beğenilen CanTnçr
Bıkmadan, usanmadan hergün yenilikleri takip edip bilgilendirmen için teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla +10
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unknownartist 5 yıl alien_turk
alien_turk
Bıkmadan, usanmadan hergün yenilikleri takip edip bilgilendirmen için teşekkürler

+1
Surekli takip ediyoruz :)
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