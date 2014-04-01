Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Nisan 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon PowerShot G17, Mayıs ayında görücüye çıkabilir
Canon’un üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinin yer aldığı G serisi, CanonRumors’un son haberine göre Mayıs ayı içerisinde G17 modeline de ev sahipliği yapmaya başlayabiliyor. Teknik olarak yeni geliştirilen 1-inçlik geniş sensör, 24-200mm f/1.4-2.0 lens modeli ve magnezyum alaşım gövde ile konforlu tutma bölümü gibi detaylarla geleceği belirtilen G17, gücünü de DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alabilir. Canon G17 kompakt fotoğraf makinesi, belirtildiği kadarıyla ayrıntılarına burada değindiğimiz G16’nın yerine hazırlanıyor.
Not: Görsel temsilidir. / (CR)
Olympus
Olympus, E-M1 fotoğraf makinesini yazılımsal olarak 1.3 sürümüne güncellendi
Dün SH-1 ve TG-3 isimli iki yeni kompakt sınıf fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunan Olympus, aynı zamanda ayrıntılarına burada değindiğimiz MFT sistem amiral gemisi E-M1 modelini de yazılımsal olarak 1.3 sürümüne güncellendi. Yayınlanan bu güncelleme ile harici mikrofon kullanımındaki dinamik aralığı arttırılan ve bu doğrultuda ses seviyesi ayarı 21 seviye olarak değiştirilen makine, aynı zamanda Volume Limiter’ın kapatılıp açılma fonksiyonuna ve “Anti-Shock” moduna kavuşmuş durumda. Güncelleme ile ayrıca canlı görüntüleme için kare değeri geliştirmeleri de yapılmış. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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