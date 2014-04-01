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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon PowerShot G17, Mayıs ayında görücüye çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinin yer aldığı G serisi, CanonRumors’un son haberine göre Mayıs ayı içerisinde G17 modeline de ev sahipliği yapmaya başlayabiliyor. Teknik olarak yeni geliştirilen 1-inçlik geniş sensör, 24-200mm f/1.4-2.0 lens modeli ve magnezyum alaşım gövde ile konforlu tutma bölümü gibi detaylarla geleceği belirtilen G17, gücünü de DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alabilir. Canon G17 kompakt fotoğraf makinesi, belirtildiği kadarıyla ayrıntılarına burada değindiğimiz G16’nın yerine hazırlanıyor.

Not: Görsel temsilidir. / (CR)


Olympus

Olympus, E-M1 fotoğraf makinesini yazılımsal olarak 1.3 sürümüne güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dün SH-1 ve TG-3 isimli iki yeni kompakt sınıf fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunan Olympus, aynı zamanda ayrıntılarına burada değindiğimiz MFT sistem amiral gemisi E-M1 modelini de yazılımsal olarak 1.3 sürümüne güncellendi. Yayınlanan bu güncelleme ile harici mikrofon kullanımındaki dinamik aralığı arttırılan ve bu doğrultuda ses seviyesi ayarı 21 seviye olarak değiştirilen makine, aynı zamanda Volume Limiter’ın kapatılıp açılma fonksiyonuna ve “Anti-Shock” moduna kavuşmuş durumda. Güncelleme ile ayrıca canlı görüntüleme için kare değeri geliştirmeleri de yapılmış. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.


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myhotyro 5 yıl
"24-200mm f/1.4-2.0 lens" i gördüm kuyruklu dedikodu olduğunu anladım.
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Ed - 5 yıl
Pentax'tan FF şakası gelmedi :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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CanTnçr 5 yıl Ed -
Ed -

Pentax'tan FF şakası gelmedi :)




Taş atar herkes
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