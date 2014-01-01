Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’in X30 fotoğraf makinesi 2014 Şubat ya da Mart ayında duyurulabilir

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm, Digicame-info sitesinin elde ettiği bilgilere göre hali hazırda satılmakta olan X20’nin halefini 2014 Şubat ya da Mart ayında resmi olarak karşımıza çıkacak. X30 ismiyle geleceği belirtilen fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa 1-inç sensöre ve sabit bir zoom lense sahip olacak. Firmadan ayrıca Ocak ayı içerisinde siyah renkli bir X100s fotoğraf makinesi de bekleniyor.













Panasonic





Panasonic’in yeni GF fotoğraf makinesi hakkında görseller ortaya çıktı

Adını daha çok ortaya çıkarttığı patentler ile duyduğumuz sektörün bilindik internet sitelerinden Egami, bu sefer Panasonic tarafından alınan yeni bir patenti ortaya çıkarttı. Daha önce gördüklerimize nazaran gerçek fotoğrafların yer aldığı patent, belirtildiği kadarıyla Panasonic’in GF serisi yeni lensleri değiştirebilir fotoğraf makinesini gözler önüne seriyor. Serinin genelinden daha farklı bir çizgi ile hazırlandığı görülen tasarımın, firmanın bahar aylarında satışa sunulması beklenen yeni GF fotoğraf makinesine ait olabileceği düşünülüyor.







