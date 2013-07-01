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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Samsung  
Ephotozine, Samsung NX2000 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung'un giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi için oldukça ayrıntılı bir inceleme yayınlayan Ephotozine makineyi, geniş dokunmatik ekranı, Wi-Fi bağlantı özelliği, fiyat-performans oranı, başarılı görüntü kalitesi, ufak boyutlu 20-50mm kit lensi gibi konularda beğenirken, ekranın gündüz görüş değerinin düşük olması, bazı efektlerin RAW desteğinin bulunmaması ve 20-50mm lensin OIS desteğinin olmaması konusunda beğenmediğini belirtti.
Ayrıntılı fotoğrafların da yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony, A77 fotoğraf makinesinin 2014 yılında karşımıza çıkartabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
SonyAlphaRumors'un sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre Sony, A77 SLT fotoğraf makinesini 2014 yılınında hemen başında güncelleyebilir. Makinenin A-Mount lensler ile uyumlu FF (Tam Kare) bir sensöre sahip olacağı, SLT teknolojisinin ise tercih edilmeyeceği belirtiliyor.
Fujifilm 
Fuji Guys, X-M1 fotoğraf makinesi için ayrıntılı video incelemeler yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm fotoğraf makineleri için yaptığı incelemeler ile tanınan Fuji Guys'ın son konuğu Fujifilm'in geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyurduğu X-M1 fotoğraf makinesi oldu. Makinenin tüm teknik ve tasarımsal özelliklerinin yanında kutu içeriğinin de gösterildiği videoları aşağıda izleyebilirsiniz.


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Dementor-1 5 yıl
X-M1 üzerinde ismi yazmasa Leica yeni model çıkartmış derdim.
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cenkcolak 5 yıl
bunlardan birini almis olsaydim tercihimi fujifilm den yana kullanirdim.Bu sektorde ayakta durmasi lazim gelen bir firma ve bu yuzden destegimi esirgemezdim.
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Zerdova 5 yıl
m1 çok güzel
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modifci 5 yıl
m1 in tasarımına aşık oldum
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olağan_şüpheli 5 yıl modifci
modifci

m1 in tasarımına aşık oldum

fuji zaten Retro tasarıma dadandı iyice.çok hoş tasarımlar çıkarıyor .
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