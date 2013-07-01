Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Temmuz 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samsung

Ephotozine, Samsung NX2000 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Samsung'un giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi için oldukça ayrıntılı bir inceleme yayınlayan Ephotozine makineyi, geniş dokunmatik ekranı, Wi-Fi bağlantı özelliği, fiyat-performans oranı, başarılı görüntü kalitesi, ufak boyutlu 20-50mm kit lensi gibi konularda beğenirken, ekranın gündüz görüş değerinin düşük olması, bazı efektlerin RAW desteğinin bulunmaması ve 20-50mm lensin OIS desteğinin olmaması konusunda beğenmediğini belirtti.

Ayrıntılı fotoğrafların da yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony, A77 fotoğraf makinesinin 2014 yılında karşımıza çıkartabilir

SonyAlphaRumors'un sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre Sony, A77 SLT fotoğraf makinesini 2014 yılınında hemen başında güncelleyebilir. Makinenin A-Mount lensler ile uyumlu FF (Tam Kare) bir sensöre sahip olacağı, SLT teknolojisinin ise tercih edilmeyeceği belirtiliyor.

Fujifilm

Fuji Guys, X-M1 fotoğraf makinesi için ayrıntılı video incelemeler yayınladı

Fujifilm fotoğraf makineleri için yaptığı incelemeler ile tanınan Fuji Guys'ın son konuğu Fujifilm'in geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyurduğu X-M1 fotoğraf makinesi oldu. Makinenin tüm teknik ve tasarımsal özelliklerinin yanında kutu içeriğinin de gösterildiği videoları aşağıda izleyebilirsiniz.



