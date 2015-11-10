Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Kasım 2015"

Canon

Üst düzey Canon aynasızın özellikleri netleşiyor

Sektörün büyük ismi Canon, uzun zamandır gelen bazı bilgilere göre önümüzdeki yıl profesyonel seviye bir aynasız fotoğraf makinesi duyurmaya hazırlanıyor. Bu makine için NortlighImages tarafından yayınlanan son detaylar ise şu şekilde sıralanıyor;

İlk "ConnectedCamera" cihaz

Yeni teknoloji APS-C sensör

Dahili elektronik vizör

Profesyonel seviye otomatik netleme performansı

Sınıfının en iyisi video kalitesi

Profesyonel seviye gövde kalitesi ve ergonomi

EF lens ailesine geniş destek

2016 yılında EOS M3'den sonra duyurulması beklenen model yanında Canon'dan 2016 Photokina fuarı kapsamında da yeni bir FF (Tam Kare) DSLR bekleniyor. Bu modelin ise "EOS 6D Mark 2" olabileceği tahminler arasında yer alıyor.





Not: Görsel temsilidir.

Fujifilm

Tamron'dan Fujifilm X-Sistem için lens gelmeyecek

Fujifilm'in X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi ailesi görünüşe göre Sigma yanında Tamron tarafından da lens desteği görmecek. Kısa süre önce X-Bayonet için lens üretme planları olmadığını ve buna neden olarak da pazarın ufak olmasını gösteren Sigma sonrası, Tamron da X-Bayonet için lens üretme gibi bir çalışması olmadığını belirtti. Ancak Tamron, Sigma gibi kapıyı tamamen kapatmadı ve ilerleyen dönemde belki bir ihtimalin olabileceğini söyledi.

Sony

Sony'den FE zoom lenslere F/2.8 dopingi gelebilir

Son dönemde hazırladığı A serisi FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makineleri ile çok büyük bir başarı elde eden Sony, FE sistem için şuanda zoom olarak 16-35mm F4, 24-70mm F4 ve 70-200 F4 lens modellerini sunuyor. SonyAlphaRumors'a isimsiz bir kaynaktan gelen son bilgilere göreyse bu lenslerin F/2.8 sabit diyaframa sahip üst modelleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. F/2.8 değeriyle düşük ışıkta daha yüksek performans vaadeden lenslerin yakın zaman içerisinde gelebileceği de sızıntılar arasında yer alıyor.