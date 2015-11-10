Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
3,1b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Canon
Üst düzey Canon aynasızın özellikleri netleşiyor 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün büyük ismi Canon, uzun zamandır gelen bazı bilgilere göre önümüzdeki yıl profesyonel seviye bir aynasız fotoğraf makinesi duyurmaya hazırlanıyor. Bu makine için NortlighImages tarafından yayınlanan son detaylar ise şu şekilde sıralanıyor;
  • İlk "ConnectedCamera" cihaz
  • Yeni teknoloji APS-C sensör
  • Dahili elektronik vizör
  • Profesyonel seviye otomatik netleme performansı
  • Sınıfının en iyisi video kalitesi
  • Profesyonel seviye gövde kalitesi ve ergonomi
  • EF lens ailesine geniş destek
2016 yılında EOS M3'den sonra duyurulması beklenen model yanında Canon'dan 2016 Photokina fuarı kapsamında da yeni bir FF (Tam Kare) DSLR bekleniyor. Bu modelin ise "EOS 6D Mark 2" olabileceği tahminler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. 
Fujifilm
Tamron'dan Fujifilm X-Sistem için lens gelmeyecek
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm'in X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi ailesi görünüşe göre Sigma yanında Tamron tarafından da lens desteği görmecek. Kısa süre önce X-Bayonet için lens üretme planları olmadığını ve buna neden olarak da pazarın ufak olmasını gösteren Sigma sonrası, Tamron da X-Bayonet için lens üretme gibi bir çalışması olmadığını belirtti. Ancak Tamron, Sigma gibi kapıyı tamamen kapatmadı ve ilerleyen dönemde belki bir ihtimalin olabileceğini söyledi.
Sony
Sony'den FE zoom lenslere F/2.8 dopingi gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde hazırladığı A serisi FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makineleri ile çok büyük bir başarı elde eden Sony, FE sistem için şuanda zoom olarak 16-35mm F4, 24-70mm F4 ve 70-200 F4 lens modellerini sunuyor. SonyAlphaRumors'a isimsiz bir kaynaktan gelen son bilgilere göreyse bu lenslerin F/2.8 sabit diyaframa sahip üst modelleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. F/2.8 değeriyle düşük ışıkta daha yüksek performans vaadeden lenslerin yakın zaman içerisinde gelebileceği de sızıntılar arasında yer alıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 3 yıl
m3 fiyatı vatanda 3 bin tl m3 den sonrakini tahmin etmek zor olmayacak sanırım :
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
m3 fiyatı vatanda 3 bin tl m3 den sonrakini tahmin etmek zor olmayacak sanırım :
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 3 yıl
Ulan Canon APS-C sensörle hangi üst seviyeden bahsediyorsun sen. Aynasız pazarı aldı başını gidiyor hâlâ APS-C'de bocala dur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 3 yıl
Ulan Canon APS-C sensörle hangi üst seviyeden bahsediyorsun sen. Aynasız pazarı aldı başını gidiyor hâlâ APS-C'de bocala dur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galax GTX 980Ti HOF inceleme videosu 3 yıl Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim