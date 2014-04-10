Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





JVC Kenwood





JVC Kenwood, MFT sistem standardına giriş yaptı

(PR) / (43) Görüntüleme sektörünün bilindik isimlerinden JVC Kenwood, NAB 2014 fuarı kapsamında Olympus ve Panasonic tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılan Micro Four Thirds sistemine destek vermeye başladığını açıkladı. Sadece bu giriş ile yetinmeyen JVC Kenwood, NAB fuarı kapsamında aynı zamanda yeni geliştirdiği 4K çekim yeteneğine sahip JVC GY-LSX2 video kamara modelini de görücüye çıkarttı. Teknik ayrıntıları hakkında detaylı bilgiler yer almayan MFT sistem kameranın, yaklaşık 15,000$ fiyat etiketiyle satılacağı da gelen duyumlar arasında.









Sony





Mitakon’un Sony A7, A7r ve A7s uyumlu 50mm f/0.95 lensi 20 Nisan tarihinde geliyor

Hazırladığı lens modelleriyle tanınan Japon firmalarından Mitakon, hatırlayacağınız üzere uzun süredir Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7, A7r ve A7s fotoğraf makineleri ile tam uyumlu (E-Mount) olarak kullanılabilecek bir 50mm f/0.95 lens modeli üzerinde çalışıyor. SonyAlphaRumors sitesinin sağlam bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise bu lens, 799$ fiyat etiketiyle 20 Nisan tarihinde satışa çıkıyor.





Not: Görsel Mitakon 50mm f/0.95 ile çekilmiş. (SAR)



