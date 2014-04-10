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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

JVC Kenwood

JVC Kenwood, MFT sistem standardına giriş yaptı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün bilindik isimlerinden JVC Kenwood, NAB 2014 fuarı kapsamında Olympus ve Panasonic tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılan Micro Four Thirds sistemine destek vermeye başladığını açıkladı. Sadece bu giriş ile yetinmeyen JVC Kenwood, NAB fuarı kapsamında aynı zamanda yeni geliştirdiği 4K çekim yeteneğine sahip JVC GY-LSX2 video kamara modelini de görücüye çıkarttı. Teknik ayrıntıları hakkında detaylı bilgiler yer almayan MFT sistem kameranın, yaklaşık 15,000$ fiyat etiketiyle satılacağı da gelen duyumlar arasında.  (PR) / (43)


Sony

Mitakon’un Sony A7, A7r ve A7s uyumlu 50mm f/0.95 lensi 20 Nisan tarihinde geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı lens modelleriyle tanınan Japon firmalarından Mitakon, hatırlayacağınız üzere uzun süredir Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7, A7r ve A7s fotoğraf makineleri ile tam uyumlu (E-Mount) olarak kullanılabilecek bir 50mm f/0.95 lens modeli üzerinde çalışıyor. SonyAlphaRumors sitesinin sağlam bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise bu lens, 799$ fiyat etiketiyle 20 Nisan tarihinde satışa çıkıyor.

Not: Görsel Mitakon 50mm f/0.95 ile çekilmiş. (SAR)


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3DneBandim 5 yıl
Demek 0.95 ha. ben hala 2.8
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madmax50 5 yıl
Mitakon kimmiş yahu, tam karede f0.95
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theyapici 5 yıl
mft 15 $ maşallah
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batucan05bb 5 yıl
f 0.95 vay be
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matmuhendisi 5 yıl
Sony den cok kullanisli makineler yolda
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