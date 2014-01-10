Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ocak 2014"

5 yıl
3,8b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin yeni A7000 ve A79 modelleri üç hafta içerisinde geliyor
CES 2014 fuarında yeni geliştirdiği görüntüleme ürünlerini karşımıza çıkartan Sony, gelen son bilgilere göre A7000 ve A79 model isimli yeni fotoğraf makinelerini de duyurmaya hazırlanıyor. 3 hafta içerisinde beklenen ürünlerden A7000 NEX-7’nin halefi olarak aynasız yapıda, A79 ise A77’nin halefi olarak A-Mount bağlantı yapısıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.



Nauticam Sony A7 ve A7r uyumlu yeni su altı haznelerini tanıttı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Su altında fotoğraf çekmekten hoşlanan kişiler için Natuicam Sony A7 ve A7r uyumlu yeni su altı haznelerini tanıttı. Makineleri 100 metre derinliğe indirebilen NA-A7, alüminyum gövde yapısıyla 2.4 Kg ağırlığa ve 320mm x 170mm x 110mm boyuta sahip. Fiyatı henüz açıklanmayan hazne, makinelerin vizör ve LCD ekranının aktif olarak kullanılmasına da izin veriyor.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung ATIV Book 9 Plus 2014 Edition "üst seviye ultrabook" ön inceleme 5 yıl LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme 5 yıl Omate Truesmart "Süper Akıllı" saat ön inceleme 5 yıl WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme 5 yıl Nokia Lumia 1520 "En İyi Windows Phone" video ön inceleme 5 yıl SteamOS, Steam Machine ve Gamepad'i denedik! ön inceleme 5 yıl LG'den WebOS işletim sistemli akıllı televizyon ön inceleme 5 yıl Nexus 5'i kullandık: LG G2 mi yoksa Nexus 5 mi değerlendirmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim