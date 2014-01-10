Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’nin yeni A7000 ve A79 modelleri üç hafta içerisinde geliyor

CES 2014 fuarında yeni geliştirdiği görüntüleme ürünlerini karşımıza çıkartan Sony, gelen son bilgilere göre A7000 ve A79 model isimli yeni fotoğraf makinelerini de duyurmaya hazırlanıyor. 3 hafta içerisinde beklenen ürünlerden A7000 NEX-7’nin halefi olarak aynasız yapıda, A79 ise A77’nin halefi olarak A-Mount bağlantı yapısıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.













Nauticam Sony A7 ve A7r uyumlu yeni su altı haznelerini tanıttı

Su altında fotoğraf çekmekten hoşlanan kişiler için Natuicam Sony A7 ve A7r uyumlu yeni su altı haznelerini tanıttı. Makineleri 100 metre derinliğe indirebilen NA-A7, alüminyum gövde yapısıyla 2.4 Kg ağırlığa ve 320mm x 170mm x 110mm boyuta sahip. Fiyatı henüz açıklanmayan hazne, makinelerin vizör ve LCD ekranının aktif olarak kullanılmasına da izin veriyor.



